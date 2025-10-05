Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

5 de octubre de 2025

COLEGIO PIERRE FAURE RESENTA MUESTRA FOLCLÓRICA 2025

Estudiantes y profesores. ​

IMG_8630

Este viernes 3 de octubre, el Gimnasio Fiscal de Punta Arenas se vistió nuevamente de cultura y buen ambiente con la tradicional Muestra Folclórica presentada por estudiantes y profesores del Colegio Pierre Faure, en un evento de significativa convivencia que involucra a todos los niveles educativos en una gran exhibición de alegría y entusiasmo.

En esta ocasión, la temática seleccionada fue enfocada a identidades, tradiciones, música y coreografías propias de las distintas regiones de Chile, resultante de una hibridación entre lo urbano, lo campesino y la prevalencia de culturas originarias. De tal manera que las presentaciones se distribuyeron de la siguiente manera:

* 3º básico abriría la muestra con la consigna de representar a la Región de Magallanes, mediante una coreografía que involucrase cueca patagónica, danza campesina y música chilota.

* 6º, 7º básico y el 1º medio representarían de distintas maneras a La Araucanía, cuna del pueblo mapuche, cuyo vínculo con la tierra eventualmente se integraría con las guitarras y canto del folclor campesino, alusivo a su hermosa presencia de reservas naturales y una fusión de culturas que representa en gran medida la identidad del pueblo chileno.

* 2º medio asumió el espíritu festivo de Los Lagos, con una mezcla de culturas huilliche, chilota y el Chile moderno, incorporando elementos propios de la tradición oral y la vida comunitaria. Mientras que el NT1 de Educación Parvularia representaría sus cantos y juegos tradicionales; y  más tarde, el 2º básico representaría en particular las festividades propias de Chiloé.

* La siempre colorida Valparaíso recibiría varias menciones: 5º básico representaría su fama capital de la vida bohemia entre puerto, cerros y poesía. Por su parte, el grupo de NT2 haría alusión al tesoro patrimonial del archipiélago Juan Fernández. Mientras que el 3º medio incorporaría las tradiciones ancestrales manifestadas en las danzas típicas de Rapa Nui.

* 1º básico representó las tradiciones, la identidad agrícola y campesina propia del Maule, a través de su cueca regional y las fiestas de vendimia.

* 8º básico ambientó su muestra a partir del cielo estrellado y la historia minera de la desértica Atacama.

* 4º básico abordó en sus coreografías el esfuerzo del trabajo en colonos y pobladores en la desafiante geografía de nuestra apreciable región vecina de Aysén.

* Por último, como es tradición, el 4º medio realizó una emotiva presentación de cierre y despedida del evento, anticipándose también a la recta final de su ciclo como estudiantes. Para ello, evocaron una extensa presentación ambientada en la Región de Coquimbo y su confluencia de tradiciones musicales, campesinas y religiosas.

De esta manera, concluye una edición más de este gran evento que año con año, congrega una gran cantidad de familiares y amistades en un gran ambiente festivo, buscando una y otra vez mantener alta la vara de calidad y esfuerzo de cada una de las presentaciones.



guilar 3

COLEGIO DE PROFESORES SOLICITA A CANDIDATURAS PRESIDENCIALES ENVIAR SUS PROPUESTAS EN EDUCACIÓN

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

INICIATIVA BUSCA REUNIR 500 VOLUNTARIOS PARA LIMPIAR EL HUMEDAL TRES PUENTES

Leer Más

Con jornadas programadas para el 17 y 18 de octubre, la actividad es abierta a toda la comunidad y no requiere experiencia previa.


Con jornadas programadas para el 17 y 18 de octubre, la actividad es abierta a toda la comunidad y no requiere experiencia previa.


Residuos en Humedal Tres Puentes (1)
nuestrospodcast
1

CONSEJOS CONSULTIVOS CONVOCARON A 20 NIÑOS Y NIÑAS DE TODAS LAS COMUNAS DE MAGALLANES

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR 336
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
BANNER TARAGUI GIF
Jefes de Cuadrilla y Brigada recibieron capacitación del Centro Meteorológico Maritimo de Punta Arenas 4

CENTRO METEOROLÓGICO MARÍTIMO DE PUNTA ARENAS REALIZÓ CAPACITACIÓN A JEFES DE BRIGADA Y CUADRILLAS DE LA CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL

amigo familia

AMIGO DE LA FAMILIA

CROSUR 336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
guilar 3

COLEGIO DE PROFESORES SOLICITA A CANDIDATURAS PRESIDENCIALES ENVIAR SUS PROPUESTAS EN EDUCACIÓN

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
imagen 1 alfabetización digital

REALIZAN DIÁLOGO INTERGENERACIONAL SOBRE CIUDADANÍA DIGITAL EN ESCUELA PADRE ALBERTO HURTADO

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.