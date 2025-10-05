COLEGIO PIERRE FAURE RESENTA MUESTRA FOLCLÓRICA 2025

Este viernes 3 de octubre, el Gimnasio Fiscal de Punta Arenas se vistió nuevamente de cultura y buen ambiente con la tradicional Muestra Folclórica presentada por estudiantes y profesores del Colegio Pierre Faure, en un evento de significativa convivencia que involucra a todos los niveles educativos en una gran exhibición de alegría y entusiasmo.

En esta ocasión, la temática seleccionada fue enfocada a identidades, tradiciones, música y coreografías propias de las distintas regiones de Chile, resultante de una hibridación entre lo urbano, lo campesino y la prevalencia de culturas originarias. De tal manera que las presentaciones se distribuyeron de la siguiente manera:

* 3º básico abriría la muestra con la consigna de representar a la Región de Magallanes, mediante una coreografía que involucrase cueca patagónica, danza campesina y música chilota.

* 6º, 7º básico y el 1º medio representarían de distintas maneras a La Araucanía, cuna del pueblo mapuche, cuyo vínculo con la tierra eventualmente se integraría con las guitarras y canto del folclor campesino, alusivo a su hermosa presencia de reservas naturales y una fusión de culturas que representa en gran medida la identidad del pueblo chileno.

* 2º medio asumió el espíritu festivo de Los Lagos, con una mezcla de culturas huilliche, chilota y el Chile moderno, incorporando elementos propios de la tradición oral y la vida comunitaria. Mientras que el NT1 de Educación Parvularia representaría sus cantos y juegos tradicionales; y más tarde, el 2º básico representaría en particular las festividades propias de Chiloé.

* La siempre colorida Valparaíso recibiría varias menciones: 5º básico representaría su fama capital de la vida bohemia entre puerto, cerros y poesía. Por su parte, el grupo de NT2 haría alusión al tesoro patrimonial del archipiélago Juan Fernández. Mientras que el 3º medio incorporaría las tradiciones ancestrales manifestadas en las danzas típicas de Rapa Nui.

* 1º básico representó las tradiciones, la identidad agrícola y campesina propia del Maule, a través de su cueca regional y las fiestas de vendimia.

* 8º básico ambientó su muestra a partir del cielo estrellado y la historia minera de la desértica Atacama.

* 4º básico abordó en sus coreografías el esfuerzo del trabajo en colonos y pobladores en la desafiante geografía de nuestra apreciable región vecina de Aysén.

* Por último, como es tradición, el 4º medio realizó una emotiva presentación de cierre y despedida del evento, anticipándose también a la recta final de su ciclo como estudiantes. Para ello, evocaron una extensa presentación ambientada en la Región de Coquimbo y su confluencia de tradiciones musicales, campesinas y religiosas.

De esta manera, concluye una edición más de este gran evento que año con año, congrega una gran cantidad de familiares y amistades en un gran ambiente festivo, buscando una y otra vez mantener alta la vara de calidad y esfuerzo de cada una de las presentaciones.





