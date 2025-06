COLEGIO DE PROFESORES POR MEDIDA DE CONTRALORA QUE PRETENDE CASTIGAR LAS MOVILIZACIONES: “JAMÁS NOS VAMOS A RENDIR”

Un crítico discurso dio el Presidente del Colegios de Profesores y Profesoras, Mario Aguilar ante la multitud docente reunida en la explanada de avenida Argentina (Valparaíso) en el segundo día del Paro convocado por 48 horas por la pronta tramitación de su denominada Agenda Corta.

En sus palabras, el líder gremial docente se refirió al no cumplimiento por parte del Gobierno de su promesa de cambiar el paradigma de la Educación y a los parlamentarios los criticó por su lentitud en tramitar proyectos tan importantes como son las modificaciones a la Ley de Educación Pública y del proyecto de Convivencia, recordando a los fallecidos profesores Katherine Yoma, Albano Muñoz y el más reciente caso registrado de una Profesora Diferencial de la Escuela Curiñanco, Región de Los Ríos.

Asimismo, Mario Aguilar, advirtió sobre el proyecto de ley de la bancada de senadores UDI que busca declarar la educación parvularia, básica y media como un Servicio Esencial, “hay una arremetida muy fuerte contra las y los profesores; y contra las y los trabajadores públicos y contra el derecho de todos los trabajadores de cualquier área. Porque quieren reprimirnos y quieren acallarnos. Pretenden declarar a la educación como servicio esencial. La frase parece muy buena: declarar a la educación como servicio esencial. Pero, ¿Qué significa? la prohibición absoluta de hacer cualquier movilización. Quieren acallar nuestro derecho a movilizarnos, a reclamarlo justo”.

En su discurso el Presidente Mario Aguilar también se refirió al actuar de la Contralora General Dorothy Pérez, “hay ahora un dictamen de la Contralora, la misma que quitó la confianza legítima, primera acción anti-trabajadores y ahora señalando que toda movilización tiene que ser castigada”.

El líder gremial señaló que no temen a las represalias “ahora pidió a cada SLEP que informe cómo castigará a las y los profesores por estar aquí, a ustedes se les quiere castigar por estar aquí. Esas son acciones que pretenden, que quieren que seamos sumisos, que seamos esclavos, que agachemos la cabeza y que no reclamemos nunca. Quieren un país de esclavos. Nosotros no les vamos a dar en el gusto, jamás; no nos vamos a rendir jamás. Cada vez que nos amenazan, es más fuerte nuestra convicción. No tenemos miedo”.

Mario Aguilar también advirtió respecto a quienes quieren gobernar en el futuro a Chile “hay gente que es muy anti-trabajadores y muy anti Educación Pública, esa es una amenaza real, ya lo estamos viendo con estos dictámenes y estos proyectos de ley, la respuesta es la fuerza de la unidad del Profesorado. Se viene difícil van a querer quitarnos derechos como lo hicieron con la Evaluación Docente el año 2023”.

Por último, el Presidente del Gremio Docente se refirió a los 6 puntos de la Agenda Corta, destacando que son 30 mil docentes aproximadamente sin Titularidad y sobre el plan de acción estratégico para el pago de mención en la Educación Diferencial y de Párvulos, informó que el 97% del sector corresponden a mujeres.

