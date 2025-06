PRESIDENTA REGIONAL DEL COLEGIO DE PROFESORES ALICIA AGUILANTE EXPLICA EN POLAR COMUNICACIONES POR QUÉ NO SE ADHIRIERON AL PARO NACIONAL

Esta mañana, en una entrevista en el programa "Buenos Días Región" de Polar Comunicaciones, la presidenta regional del Colegio de Profesores, Alicia Aguilante Vargas, se refirió a varios temas de interés para la comunidad educativa.

Aguilante explicó que, si bien respaldan las demandas del paro nacional convocado por el directorio nacional del gremio, en la región decidieron no adherirse. “Se hizo una consulta a las bases de todas las comunas para saber si nos íbamos a adherir a lo que pedía el directorio nacional. Estamos en un periodo súper complejo de término de primer semestre", indicó. "No nos adherimos, pero no significa que no compartamos las demandas a nivel nacional”, enfatizó.

En cuanto a la recuperación de clases tras la movilización de marzo, Aguilante fue crítica: “No ha sido una recuperación efectiva. Nosotros, después de la movilización, nos hemos vuelto a reunir con nuestros empleadores, el seremi, y cada directorio comunal ha expuesto las problemáticas que se siguen presentando, pero en lo que respecta a la recuperación de clases, no ha sido efectiva”, señaló.

