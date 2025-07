SOFÍA PÁEZ, JOVEN CONTRABAJISTA, SE PREPARA PARA SU PRIMER CONCIERTO CON LA ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL REGIONAL DE MAGALLANES

Con sólo 14 años, Sofía Elena Páez Pérez vivirá este sábado 19 de julio una experiencia inolvidable: será parte del primer concierto anual de la Orquesta Sinfónica Juvenil Regional (OSJR) de Magallanes, como contrabajista becada. Es su primer año en la orquesta, y también su debut en un escenario regional, junto a otros 38 jóvenes músicos de toda la región. "Al principio estuve un poco nerviosa, porque no tengo tanta experiencia. Tenía dudas... pero cuando supe que quedé, estuve muy feliz. No tenía mucho optimismo en ese momento, y esto fue una alegría enorme. Desde el primer ensayo me encantó tocar", relata.

Su vínculo con el contrabajo comenzó recientemente, en un taller del cual participó. "Nos mostraron todos los instrumentos y nadie quiso ir a ver el contrabajo. Yo sí quise, porque ningún otro me llamaba la atención. Me hicieron escucharlo, lo vi... y me enamoré al tiro", señala Sofía Páez.



Desde esta semana, en los días previos al concierto, la orquesta ha trabajado bajo una modalidad intensiva, tipo campamento, que se realiza por primera vez en las regiones extremas del país. Para Sofía, esta experiencia ha sido clave: "Es un poco agotador, pero también muy bueno, sobre todo para quienes somos nuevos. Nos ayuda a entender mejor las melodías, a guiarnos con los profesores, porque no siempre uno tiene las herramientas para escuchar o practicar bien. A veces las partituras vienen adaptadas y uno necesita volver a escuchar para ensayar mejor".



Además del aprendizaje, la experiencia ha sido enriquecedora a nivel humano. "Me acogieron mucho. Los tíos me quieren, e incluso tengo varios amigos. También hemos hecho actividades para descansar, la comida es súper rica... lo he pasado muy bien", comenta.



El concierto de este sábado será una oportunidad única para que la comunidad magallánica acompañe a estos jóvenes talentos en un momento muy significativo de su formación. Con un repertorio preparado con dedicación, la Orquesta Sinfónica Juvenil Regional de Magallanes invita a disfrutar una noche llena de música y emoción.



Aprendizaje, convivencia y compromiso



El entusiasmo no sólo se vive entre los músicos que recién se integran, como Sofía, sino también entre quienes ya llevan más tiempo en la orquesta, como Mariano Vidal, violinista de 11 años, para quien éste es su tercer año como integrante de la Orquesta. "Es entretenido porque estamos practicando todos y estar tantos días seguidos es harto esfuerzo y trabajo, entonces igual es difícil, pero también entretenido. La experiencia ha sido súper buena, porque he aprendido harto gracias a los profesores y al director. Y aparte de aprender, puedo convivir con profesores y amigos que uno hace acá", señaló.



El director de la orquesta, Pedro Aguilera, valoró el trabajo realizado durante esta semana de ensayos intensivos y destacó la evolución del grupo. "Tenemos una jornada intensiva de práctica músical esta semana. Estamos iniciando con los primeros ensayos parciales después de un receso, y ha habido un buen avance. Hemos logrado avanzar bastante con las obras que estamos preparando, que incluyen repertorio tradicional clásico occidental, obras latinoamericanas y chilenas, y también algunas piezas norteamericanas", explicó.



Aguilera agregó que "Nuestra expectativa para este 19 es que va a ser un lindo concierto, porque tenemos una orquesta de alto nivel. Contamos con becados que llevan varios años con nosotros y que han acumulado una gran experiencia, lo que ha permitido un proceso de crecimiento gradual entre las distintas filas".

Este sábado 19 de julio a las 20:00 horas, el Santuario María Auxiliadora de Punta Arenas, ubicado en Avenida Presidente Manuel Bulnes 356, se convertirá en el escenario de este primer concierto anual que ofrecerá la Orquesta Sinfónica Juvenil Regional (OSJR) de Magallanes, perteneciente a la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (FOJI). La presentación será gratuita y abierta a toda la comunidad y el ingreso es por orden de llegada.

FOJI en Magallanes

La orquesta nace el año 2010 y es una de las quince agrupaciones sinfónicas de jóvenes creadas en cada una de las regiones del país, con motivo de la conmemoración del Bicentenario de la República de Chile.

Desde su creación, en el año 2010 y hasta el día de hoy, la orquesta se ha presentado en escenarios como la Catedral de Punta Arenas, Santuario María Auxiliadora, Centro de Eventos Dreams, Colegio María Mazarello de Puerto Natales, Teatro Municipal de Punta Arenas, Liceo Luis Alberto Barrera, Escuela Croacia de Punta Arenas, Escuela Bernardo O´Higgins, visitando también la ciudad de Porvenir, en Tierra del Fuego y en Sala de uso múltiple de Puerto Williams. La agrupación ha sido partícipe de encuentros nacionales de orquestas juveniles e infantiles organizados por FOJI.

La Fundación Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (FOJI) es una institución sin fines de lucro, que forma parte de la Presidencia de la República que, desde su creación en el año 2001, ha generado espacios y oportunidades de crecimiento integral mediante la música y la conformación de orquestas, para niños, niñas, adolescentes y jóvenes de todo el país.

Su misión es elevar el desarrollo social, cultural y educacional del país brindando oportunidades para que niños, niñas, adolescentes y jóvenes de todo Chile mejoren su calidad de vida integrando orquestas.

FOJI cuenta con financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

