EL IRREVERENTE PASTOR ROCHA PROMETE RISAS ESTE VIERNES EN DREAMS PUNTA ARENAS

​Uno de los personajes que ha cobrado relevancia en el último tiempo en el humor nacional, es el carismático “Pastor Rocha”, nombre que encarna Santiago Endara. El irreverente pastor parodia la forma de hablar de un líder religioso que se ha quedado en el inconsciente de las personas que gustan del humor, la sátira y la ironía.



Personaje





“Mi personaje surge de las contradicciones que percibía entre la teoría de los líderes religiosos y la vida que realmente vivían. Se recogen características de algunos predicadores al puro estilo del polémico “Pastor Soto” o “Morales”, quienes se caracterizan por ejercer liderazgos autoritarios, cargados de superioridad moral y percibiéndose como poseedores de la verdad absoluta”, señala el comediante.



Evento



El artista hará un recuerdo de sus mejores historias de infancia, experiencias, viajes y líos amorosos que sacarán más de una carcajada al público en un show muy dinámico y lleno de sorpresas. “Será un evento bastante completo. El público tendrá que estar activo, ya que los haré participar. La experiencia en Monticello fue genial y espero poder repetirla este viernes en Punta Arenas, con mi puesta en escena llamada Hijo, Tuve Un Drama”, expresó.



Sur.



Será el estreno de Rocha en el casino magallánico, quien no ocultó su emoción por aterrizar a Punta Arenas. “Es una zona mágica. Sus paisajes y clima son hermosos. He escuchado que el escenario y la gente es muy participativa, así que espero que no sea la excepción y podamos conocer más casinos este año”, concluyó el influencer.



El “Pastor Rocha” realiza contenido digital a través de su cuenta en Instagram @esdecanuto_oficial. Desde ahí publica videos con parodias y anécdotas que ironizan con situaciones comunes dentro de los cultos evangélicos y que de manera hilarante muestra la hipocresía de algunos sectores religiosos y la cultura de la culpa y el miedo.





La performance de Santiago Endara será este viernes 18, no antes de las 23:00 hrs, en el escenario del restobar Lucky 7, en Dreams Punta Arenas. El acceso al evento es gratuito con la entrada al casino cuyo importe total es en beneficio fiscal.