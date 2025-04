ANDRÉS DE LEÓN Y SU MÚSICA ROMÁNTICA EN JORNADA DOBLE DE DREAMS PUNTA ARENAS

​Christian Garcés Aguirre (50), popularmente conocido como Andrés de León, es una de las voces románticas con mayor trayectoria en nuestro país. El Inició de su recorrido en la música está fechado en 1982, cuando apenas tenía 8 años de edad, (Sábados Gigantes).



En el icónoco programa, el joven Christian ya destacaba por sus dotes artísticos. Con 21 años y un prolífico recorrido, De León debutó en el Festival de Viña del Mar de 1996, consolidando un camino lleno de éxitos y colaboraciones con productoras de artistas internacionales que trabajan con artistas como Shakira y Luis Fonsi.



Retorno.



Tras 43 años de intenso tránsito, Garcés regresa a la región de Los ríos con su gira "Para Empezar", acompañado de su incondicional equipo. "Estaré junto a todo mi team en el sur. Somos 5 músicos y los muchachos encargados del sonido. Dirigiendo la puesta en escena estará Martín D' Alessio, en el bajo Sebastián Sade, en batería Carlos Roco y en el teclado, el colega Rodrigo Poblete. Ojalá sea un lindo evento. Me encanta Punta Arenas, es una ciudad maravillosa. Tiene de todo para hacer un increíble espectáculo”, señaló el cantautor.



Repertorio.



Varios son los temas reconocidos de Andrés de León. Desde sus clásicos noventeros, a las baladas románticas de inicios de siglo. Todo aquello estará presente en el casino de juegos. "Será una noche mágica, entretenida, llena de nostalgia y romanticismo. Los infaltables clásicos con música más moderna llenarán de vida nuestra velada musical, será imperdible", concluyó.



Actualidad.



En diálogo con este medio el cantante habló sobre su presente, señalando que está en una etapa de mucha madurez. “Me tomo las cosas con una energía increíble. Pensé que a esta altura iba a estar más agotado, pero estoy motivado y feliz de seguir", aseguró "De León".



Invitación.



Andrés de León dejó realizada la invitación para que lo acompañen este viernes y sábado en Dreams. "Será imperdible. Tengo ganas de estar arriba del escenario, preparamos algo lindo con los chicos y vamos a dejarlo todo para que se vayan contentos a casa. No se arrepentirán. Será un viaje emocionante a las raíces de mi música", sentenció.



Ambos días el show comenzará no antes de las 23:00 horas en el restobar Lucky 7. El acceso es liberado con la entrada al casino, cuyo importe total es en beneficio fiscal.