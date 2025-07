COMIENZA NUEVO CONTRATO MARÍTIMO VILLA POSOMBY-ISLA RIESCO PARA SERVICIO DE CRUCE MEJORADO

​Este 5 de julio se dará inicio a un nuevo contrato que incluye mejores condiciones para el servicio subsidiado marítimo del tramo Isla Riesco-Villa Ponsomby. Así lo dio a conocer el seremi de Transportes y Telecomunicaciones Alejandro Goich Barría.



El contrato que está pronto a iniciarse, se extiende por 12 meses con posibilidad de prórroga de 6 meses más. Entre las mejoras que se destacan en el presente contrato, está el aumento de frecuencias los días lunes y miércoles de 5 a 10 viajes redondos al día. Los martes, jueves, viernes y sábado de 3 a 6 viajes redondos al día y los domingos de 2 a 4 viajes redondos por día.



“Además, el contrato incorpora viajes de emergencia que corresponden a todos aquellos traslados que se requieran efectuar con carácter de urgente, como el traslado de ambulancias con paciente o en busca de ellos, cruce de bomberos, Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile, siempre que sea en algún procedimiento no programado y aquellos que deban realizarse fuera del itinerario normal del servicio”, destacó Goich.



Junto con ello, este contrato considera otras nuevas condiciones las que fueron peticiones de la comunidad. Entre ellas, la simplificación de las categorías de las tarifas. Además, Se baja la tarifa de viaje especial para residentes de $157.650 a $100.000 y se incorporó tarifa para viaje especial de no residente, a $300.000 por sentido. Finalmente, entre otros cambios importantes, los vehículos institucionales del municipio de Río Verde pagarán tarifa residente, en los horarios los establecidos en itinerario.



El seremitt se mostró satisfecho con estas mejoras alcanzadas, debido a que siempre se espera cumplir con las necesidades de la comunidad, aun cuando los recursos son escasos, pero no siempre se puede acceder a todo.



“Este tipo de servicios se modelan siempre acorde a las necesidades que la propia comunidad plantea en las reuniones de participación ciudadana que se realizan en forma periódica por nuestros equipos. Por eso cada vez que se consigue una mejora, se festeja como un logro para el bien de nuestra comunidad de usuarios y usuarias”, señaló Goich.