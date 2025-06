JAIME MULET TRAS VOTAR EN SU NATAL VALLENAR: "NO ESTÁBAMOS EQUIVOCADOS AL PRIORIZAR LA SEGURIDAD"

El candidato presidencial de la Federación Regionalista Verde Social (FREVS), Jaime Mulet, emitió su voto este domingo en las elecciones primarias de la centroizquierda en su ciudad natal, Vallenar, desde donde reafirmó su compromiso con la seguridad ciudadana como uno de los ejes centrales de su campaña.

"No estábamos equivocados cuando pusimos como prioridad el problema de la inmigración y la seguridad ciudadana", sostuvo, aludiendo a hechos recientes como el ataque sufrido por el alcalde Montoya y la desaparición de una concejala en Villa Alegre. "Esto no puede seguir normalizándose", advirtió.

Mulet planteó que el país enfrenta una nueva realidad delictual, con delitos antes desconocidos, y que la ciudadanía espera respuestas claras. "Llegaron nuevos tipos de delitos y eso hay que reconocerlo. La gente quiere soluciones concretas", afirmó.

En materia migratoria, enfatizó la necesidad de ordenar la política de fronteras. "El país entiende que no podemos recibir más migrantes y hay que repatriar a quienes entraron por la ventana", indicó.

El presidenciable destacó que su campaña recorrió todo el país recogiendo propuestas y necesidades directamente desde los territorios. "La gente no quiere más peleas políticas, quiere orden, trabajo, salud y viviendas dignas", señaló.

Entre sus propuestas, mencionó un plan nacional de construcción de viviendas públicas y privadas, así como medidas concretas para enfrentar el cambio climático, especialmente en sectores vulnerables. "Lo que vimos en los incendios de Viña del Mar o con los techos que se volaron en zonas humildes nos obliga a actuar con rapidez y una mirada social", dijo.

Mulet cerró valorando la sintonía de su candidatura con las demandas ciudadanas. "Nadie sobra en Chile. Esa convicción me la entregó la ciudadanía en cada rincón del país que recorrimos", concluyó.

