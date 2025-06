ARTISTAS MAGALLÁNICOS EXPERIMENTARON EN TORNO A LA FOTOGRAFÍA

​"La Noche más larga" se denominó el taller de fotografía, dictado por el artista Mario Fonseca y en el que participaron once exponentes de las artes de la visualidad de la región de Magallanes.



La iniciativa, organizada por la Seremi de las Culturas, a través del área de Fomento de las Artes, tuvo como propósito explorar en torno a las posibilidades expresivas para concebir y proponer proyectos en el espacio de perfeccionamiento, que se efectuó entre el 20 y 22 de junio, fechas del año en las cuales el sol se guarda más temprano y regresa más tarde, particularmente en la zona austral.



La experiencia se centró en resolver y probar estrategias para la captura de imágenes en deficiencia lumínica, recurriendo a diferentes técnicas y dispositivos análogos o digitales para componer y obtener registros.



“La intención del taller fue probar lo propio o directamente algo nuevo, a ver qué resulta en el tema, en el contenido. Pero también en el medio a ocupar: Probar análogo, digital, estenopeica, cianotipo, probar el celular, velar imágenes, exacerbar los pixeles, hacer fotomontaje, collages, volúmenes, iluminar con velas, con el alumbrado público, o no ocupar ninguna luz y dejar el diafragma muy abierto”, sostuvo Fonseca.



El fotógrafo Vicente González, uno de los alumnos del taller, destacó y valoró la experiencia. “Mario, además de ser un artista con mucha experiencia en el campo del arte y con obras en importantes colecciones, es una persona muy generosa con sus conocimientos y los comparte en todo momento. Como experiencia, este taller resulta muy nutritivo, ya que abre puertas para la expresión por medio de la fotografía, más allá de lo convencional, desafiando a encontrar maneras nuevas de entender este lenguaje y como medio de expresión”, precisó.



Las y los participantes fueron seleccionados tras la presentación de curriculum, las actividades más destacadas en el arte y/o en la fotografía, una propuesta de proyecto a desarrollar durante la realización de “La noche más larga”.



Mario Fonseca

Mario Fonseca, es un artista visual, nacido en Lima, Perú, en 1948, y de nacionalidad chilena. Se formó en la Escuela de Arte de la Universidad Católica de Chile. Luego obtuvo el grado de Licenciado en Artes Visuales en la Universidad Finis Terrae. Desde el 2002 al 2009 escribió la columna semanal de crítica de arte en la revista “El Sábado” del diario El Mercurio. Ha sido curador de diversas exposiciones individuales y colectivas, principalmente de arte contemporáneo, así como responsable de los contenidos museográficos del Museo de Sitio del Fuerte Niebla, el Museo Regional de Antofagasta, y el Museo de Sitio Humberstone - Santa Laura.

Como artista visual ocupa la fotografía como lenguaje expresivo, y ha expuesto en museos y galerías en Santiago, Temuco y Castro, en Chile, y en Buenos Aires, Quito, Ottawa, Londres, Montbéliard, Lieja y Roma, además de participar en ferias de arte en Londres, París y Nueva York. Su obra forma parte de las colecciones permanentes del George Eastman Museum, en Nueva York, el Minneapolis Institute of Art, en Minnesota, la Fundación La Rivière, en Buenos Aires, así como del Centro Nacional de Arte Contemporáneo, el Museo Nacional de Bellas Artes, el Museo de Arte Contemporáneo, el Museo de Artes Visuales, y el Museo de la Solidaridad Salvador Allende, en Santiago, y el Museo de Arte Moderno de Chiloé, en Castro.









