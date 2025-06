PUNTA ARENAS INICIA DISEÑO DE SU FUTURO POLIDEPORTIVO ANTÁRTICA CHILENA

​​Con la aprobación unánime del Concejo Municipal de Punta Arenas para asumir los costos de operación y mantención, se dio inicio formal al proceso de diseño del esperado Polideportivo Antártica Chilena, infraestructura que busca dar respuesta a las históricas necesidades deportivas y recreativas de la ciudad.





El alcalde Claudio Radonich valoró el respaldo obtenido y explicó que, tras esta votación, comienza un camino largo pero fundamental para concretar el proyecto. "Por fin tenemos el acuerdo del Concejo para iniciar este caminar, que sabemos será lento, pero que nos permitirá soñar con un recinto deportivo como se merece Punta Arenas. Estamos pensando en un espacio para cerca de 4.000 personas, con canchas para básquetbol, fútbol, tenis, handball, y más, todo con normas internacionales", señaló.



Radonich recalcó que actualmente Punta Arenas carece de espacios techados que cumplan con estándares para eventos deportivos de gran nivel. "Hoy no podemos recibir partidos importantes de básquetbol, vóleibol ni otros deportes bajo techo. Además, este polideportivo ofrecerá espacios adecuados para entrenamientos y permitirá la realización de conciertos, recitales y reuniones masivas, todo en un lugar seguro, algo que hoy simplemente no tenemos", afirmó.



El jefe comunal explicó que el proyecto, presentado hace tres años, no ha cambiado sustancialmente desde entonces, pero que la actualización de costos era necesaria debido al aumento en los valores de operación y servicios. "Lo que se aprobó es el vamos, ahora debemos llevarlo al gobernador Jorge Flies para que sea ingresado a Mideso y obtenga la recomendación satisfactoria (RS), lo que tomará varios meses. Por eso estamos pidiendo que se agilice este trámite", detalló. Además, la autoridad local anticipó que el proceso de diseño, tras su licitación, podría demorar aproximadamente un año, mientras que el plazo total para la concreción del proyecto se estima en al menos cinco años.



La inversión global se proyecta en más de 35 mil millones de pesos, con un diseño que contempla una superficie de 10.000 metros cuadrados y una capacidad para albergar hasta 4.800 personas, según indicó Nicolás Pérez-Montt, director de la Secretaría Comunal de Planificación. "Queremos que este sea un espacio que atienda a las 102 agrupaciones deportivas registradas hoy en la comuna y que responda a la alta demanda que existe en Punta Arenas por espacios de calidad para deportes de piso", agregó el directivo municipal.



El polideportivo se construirá en un terreno de 15.600 metros cuadrados entregado en comodato, ubicado en la Avenida Manuel Bulnes, junto al Gimnasio Fiscal. El anteproyecto cumple con las exigencias del plan regulador y considera una importante capacidad de estacionamientos.





Para concluir, Radonich expresó su esperanza de que en esta oportunidad el proyecto avance sin obstáculos: "Es lamentable que se hayan perdido años por diferencias políticas, pero ahora esperamos contar con la colaboración de todas las entidades públicas para que esto sea una realidad. Punta Arenas merece dejar atrás el bla, bla y tener, de una vez por todas, un polideportivo como corresponde".





​