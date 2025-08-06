PDI DETECTA A 8 EXTRANJEROS INFRACTORES EN FISCALIZACIÓN A BARBERÍAS DE PUNTA ARENAS

​Detectives de Migraciones y Policía Internacional Punta Arenas junto a oficiales de diferentes unidades de la Región Policial de Magallanes y de la Antártica Chilena realizaron una fiscalización masiva de extranjeros en 14 barberías de la capital magallánica.



“En total se fiscalizaron 28 personas de diferentes nacionalidades, detectando que ocho se encontraban infringiendo la ley de Migración y Extranjería, por lo que serán denunciadas al Servicio Nacional de Migraciones”, sostuvo el Subprefecto Patricio Gómez, jefe del Departamento de Migraciones y Policía Internacional Punta Arenas.



El jefe policial agregó que entre las infracciones detectadas se encuentra el realizar labores remuneradas sin autorización e ingresar al país por un paso no habilitado, además de un ciudadano colombiano que había sido condenado en el país, por lo que se decretó su expulsión, la cual fue notificada por parte de los detectives.



Respecto al operativo realizado por la PDI, la seremi de Seguridad Pública, Carla Barrientos, indicó que “estas fiscalizaciones se van a realizar también en otras comunas de nuestra región. Este es un trabajo intersectorial porque sabemos que la seguridad es una preocupación permanente de la ciudadanía y continuaremos trabajando en aumentar la seguridad de los habitantes de la región de Magallanes”.





