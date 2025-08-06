Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER 250 85 AÑOS
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur inv
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ GIF
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

6 de agosto de 2025

PDI DETECTA A 8 EXTRANJEROS INFRACTORES EN FISCALIZACIÓN A BARBERÍAS DE PUNTA ARENAS

Fiscalización masiva de extranjeros en 14 barberías de la capital magallánica

pdibarberias

​Detectives de Migraciones y Policía Internacional Punta Arenas junto a oficiales de diferentes unidades de la Región Policial de Magallanes y de la Antártica Chilena realizaron una fiscalización masiva de extranjeros en 14 barberías de la capital magallánica.

“En total se fiscalizaron 28 personas de diferentes nacionalidades, detectando que ocho se encontraban infringiendo la ley de Migración y Extranjería, por lo que serán denunciadas al Servicio Nacional de Migraciones”, sostuvo el Subprefecto Patricio Gómez, jefe del Departamento de Migraciones y Policía Internacional Punta Arenas.

El jefe policial agregó que entre las infracciones detectadas se encuentra el realizar labores remuneradas sin autorización e ingresar al país por un paso no habilitado, además de un ciudadano colombiano que había sido condenado en el país, por lo que se decretó su expulsión, la cual fue notificada por parte de los detectives.

Respecto al operativo realizado por la PDI, la seremi de Seguridad Pública, Carla Barrientos, indicó que “estas fiscalizaciones se van a realizar también en otras comunas de nuestra región. Este es un trabajo intersectorial porque sabemos que la seguridad es una preocupación permanente de la ciudadanía y continuaremos trabajando en aumentar la seguridad de los habitantes de la región de Magallanes”.


pdimagallanes

INCAUTAN MOCHILA CON DROGAS AVALUADAS EN MÁS DE $10 MILLONES EN SECTOR RURAL DE PUERTO NATALES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

PDI DETECTA A 8 EXTRANJEROS INFRACTORES EN FISCALIZACIÓN A BARBERÍAS DE PUNTA ARENAS

Leer Más

Fiscalización masiva de extranjeros en 14 barberías de la capital magallánica

Fiscalización masiva de extranjeros en 14 barberías de la capital magallánica

pdibarberias
nuestrospodcast
sernapescacentolla

SERNAPESCA INCAUTÓ 24 SACOS DE CENTOLLA ILEGAL EN PUNTA ARENAS

INE 336
Noticias
Destacadas
crosur inv
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
pdibarberias

PDI DETECTA A 8 EXTRANJEROS INFRACTORES EN FISCALIZACIÓN A BARBERÍAS DE PUNTA ARENAS

crosur inv
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
SANCHEZ GIF
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
seremienergiacerveza

SEREMI DE ENERGÍA DE MAGALLANES DESTACA EMPRENDIMIENTO CERVECERO QUE FUNCIONA CIENTO POR CIENTO CON BIOMASA

RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
casino
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
publiciteaqui250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ GIF
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
debateinvierno

SE REANUDAN LOS DEBATES ESCOLARES CON FORMATO CONOCIDO Y NUEVOS DEBATIENTES

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas