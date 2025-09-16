OPERATIVO DE FISCALIZACIÓN EN PUNTA ARENAS DEJÓ UN DETENIDO POR CONDUCIR BAJO EFECTOS DE DROGAS

Durante la mañana de este martes, la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT) de Carabineros de Magallanes encabezó un operativo de fiscalización vehicular que contó con la presencia del Jefe de Zona, General Marco Alvarado, el Delegado Presidencial José Ruiz y el Seremi de Transportes Alejandro Goich.



En la instancia se controlaron 100 vehículos y se registró la detención de un conductor que dio positivo a marihuana, tras ser detectado por canes antidrogas del OS7. Desde Carabineros recalcaron que este tipo de controles busca prevenir accidentes de tránsito y reforzar la seguridad vial en la región.





