Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
PARRILLAS CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

16 de septiembre de 2025

PDI INCORPORA 32 TÉCNICOS PARA REFORZAR EL CONTROL MIGRATORIO EN PASOS FRONTERIZOS DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA

​Cabe señalar que el concurso público para desempeñarse como técnico en el Departamento de Migraciones y Policía Internacional Punta Arenas aún sigue en proceso, por lo que en las próximas semanas se espera la incorporación de más funcionarios, hasta completar las 50 vacantes disponibles.

pditecnicos1

​La Policía de Investigaciones de Chile, como institución dedicada a la investigación profesional de los delitos y el control migratorio, ha puesto énfasis en la incorporación de nuevas tecnologías, el fortalecimiento del área científico criminal y el refuerzo de la labor de migraciones frente a los desafíos regionales y globales.

En este marco, la institución realizó un concurso público con el objetivo de contratar técnicos y brindarles especialización en el área de migraciones y policía internacional para que desarrollen funciones de control en los pasos fronterizos de Magallanes y la Antártica Chilena, considerando la amplia extensión geográfica de la región.

Fruto de este proceso, este martes se llevó a cabo en el complejo policial un acto de bienvenida a 32 hombres y mujeres provenientes de diferentes regiones del país. La ceremonia fue encabezada por el Delegado Presidencial Regional, la Seremi de Seguridad Pública y el jefe de la Región Policial de Magallanes.

Durante la actividad, el Delegado Presidencial José Ruiz Pivcevic destacó: “El control migratorio es sumamente relevante, sobre todo en una región como la nuestra, con una vasta geografía. Para enfrentar estos desafíos hay un compromiso tanto del gobierno como de la PDI con la llegada de estos técnicos, quienes estarán desplegados en los distintos pasos fronterizos, especialmente Monte Aymond y San Sebastián, pero también en Bellavista, Dorotea y otros puntos de la región, con el fin de fortalecer el control y garantizar una migración más segura”.

Por su parte, el Prefecto Inspector Luis Orellana Campos, jefe de la Región Policial de Magallanes y de la Antártica Chilena, señaló que la incorporación de los nuevos técnicos, está alineada con la misión de la PDI que es la investigación criminal, el control migratorio y la policía internacional. Asimismo, indicó que “se ha propuesto reforzar los pasos fronterizos de Magallanes y la Antártica Chilena. En esta oportunidad recibimos a técnicos que, tras un exigente proceso de selección, y capacitación en materia de control migratorio y reglamentación institucional, iniciarán sus labores en terreno en los pasos fronterizos”.

Finalmente, el Subprefecto Patricio Gómez Cárcamo, jefe del Departamento de Migraciones y Policía Internacional Punta Arenas, manifestó: “Estamos muy contentos de recibir a los 32 nuevos funcionarios, ya que esta incorporación nos va a permitir brindar un mejor servicio a la ciudadanía, con mayor despliegue”. Agregó que, a futuro, los técnicos también desarrollarán labores relacionadas al control biométrico que se implementará en el aeropuerto de Punta Arenas.

Cabe señalar que el concurso público para desempeñarse como técnico en el Departamento de Migraciones y Policía Internacional Punta Arenas aún sigue en proceso, por lo que en las próximas semanas se espera la incorporación de más funcionarios, hasta completar las 50 vacantes disponibles.



18seguro1

OPERATIVO INTERSECTORIAL “18 SEGURO” REFUERZA FISCALIZACIONES EN MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PDI INCORPORA 32 TÉCNICOS PARA REFORZAR EL CONTROL MIGRATORIO EN PASOS FRONTERIZOS DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA

Leer Más

​Cabe señalar que el concurso público para desempeñarse como técnico en el Departamento de Migraciones y Policía Internacional Punta Arenas aún sigue en proceso, por lo que en las próximas semanas se espera la incorporación de más funcionarios, hasta completar las 50 vacantes disponibles.

​Cabe señalar que el concurso público para desempeñarse como técnico en el Departamento de Migraciones y Policía Internacional Punta Arenas aún sigue en proceso, por lo que en las próximas semanas se espera la incorporación de más funcionarios, hasta completar las 50 vacantes disponibles.

pditecnicos1
nuestrospodcast
farmaciahcm

FARMACIA AMBULATORIA DEL HOSPITAL CLÍNICO AUMENTÓ EN 12% SU PRODUCCIÓN RESPECTO DE AÑO ANTERIOR

INE 336
Noticias
Destacadas
PARRILLAS CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
BANNER TARAGUI GIF
farmaciahcm

FARMACIA AMBULATORIA DEL HOSPITAL CLÍNICO AUMENTÓ EN 12% SU PRODUCCIÓN RESPECTO DE AÑO ANTERIOR

PARRILLAS CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER RADIO POLAR1 (2)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
odebreto

“MAGALLANES TIENE EL POTENCIAL DE SER UN REFERENTE MUNDIAL EN SALMONICULTURA SUSTENTABLE”

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
casino
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
1000088520

MINISTERIO DE ENERGÍA ABRE CONVOCATORIA PARA INTEGRAR LA PLATAFORMA DE PUEBLOS INDÍGENAS PARA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250