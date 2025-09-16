PDI INCORPORA 32 TÉCNICOS PARA REFORZAR EL CONTROL MIGRATORIO EN PASOS FRONTERIZOS DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA

​La Policía de Investigaciones de Chile, como institución dedicada a la investigación profesional de los delitos y el control migratorio, ha puesto énfasis en la incorporación de nuevas tecnologías, el fortalecimiento del área científico criminal y el refuerzo de la labor de migraciones frente a los desafíos regionales y globales.



En este marco, la institución realizó un concurso público con el objetivo de contratar técnicos y brindarles especialización en el área de migraciones y policía internacional para que desarrollen funciones de control en los pasos fronterizos de Magallanes y la Antártica Chilena, considerando la amplia extensión geográfica de la región.



Fruto de este proceso, este martes se llevó a cabo en el complejo policial un acto de bienvenida a 32 hombres y mujeres provenientes de diferentes regiones del país. La ceremonia fue encabezada por el Delegado Presidencial Regional, la Seremi de Seguridad Pública y el jefe de la Región Policial de Magallanes.



Durante la actividad, el Delegado Presidencial José Ruiz Pivcevic destacó: “El control migratorio es sumamente relevante, sobre todo en una región como la nuestra, con una vasta geografía. Para enfrentar estos desafíos hay un compromiso tanto del gobierno como de la PDI con la llegada de estos técnicos, quienes estarán desplegados en los distintos pasos fronterizos, especialmente Monte Aymond y San Sebastián, pero también en Bellavista, Dorotea y otros puntos de la región, con el fin de fortalecer el control y garantizar una migración más segura”.



Por su parte, el Prefecto Inspector Luis Orellana Campos, jefe de la Región Policial de Magallanes y de la Antártica Chilena, señaló que la incorporación de los nuevos técnicos, está alineada con la misión de la PDI que es la investigación criminal, el control migratorio y la policía internacional. Asimismo, indicó que “se ha propuesto reforzar los pasos fronterizos de Magallanes y la Antártica Chilena. En esta oportunidad recibimos a técnicos que, tras un exigente proceso de selección, y capacitación en materia de control migratorio y reglamentación institucional, iniciarán sus labores en terreno en los pasos fronterizos”.



Finalmente, el Subprefecto Patricio Gómez Cárcamo, jefe del Departamento de Migraciones y Policía Internacional Punta Arenas, manifestó: “Estamos muy contentos de recibir a los 32 nuevos funcionarios, ya que esta incorporación nos va a permitir brindar un mejor servicio a la ciudadanía, con mayor despliegue”. Agregó que, a futuro, los técnicos también desarrollarán labores relacionadas al control biométrico que se implementará en el aeropuerto de Punta Arenas.



Cabe señalar que el concurso público para desempeñarse como técnico en el Departamento de Migraciones y Policía Internacional Punta Arenas aún sigue en proceso, por lo que en las próximas semanas se espera la incorporación de más funcionarios, hasta completar las 50 vacantes disponibles.







