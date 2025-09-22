Punta Arenas,
22 de septiembre de 2025

MAGALLANES CELEBRÓ CON RESPONSABILIDAD: AUTORIDADES DESTACAN BAJO NÚMERO DE INCIDENTES EN BALANCE POST FIESTAS PATRIAS

​Delegado Presidencial lideró punto de prensa tras Comité Policial junto a Carabineros, PDI, Seremi de Seguridad y Gobierno, subrayando la prevención y coordinación como claves del positivo balance regional.

Balance Fiestas Patrias 2 (2)

​Con un llamado a seguir fortaleciendo la cultura de la prevención y la corresponsabilidad ciudadana, autoridades regionales entregaron este lunes el balance oficial tras las celebraciones de Fiestas Patrias en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. El punto de prensa se realizó en dependencias de la Delegación Presidencial Regional, luego de una sesión del Comité Policial encabezado por el Delegado Presidencial Regional, José Ruiz Pivcevic.

En la instancia participaron además el Coronel de Carabineros Max Soldán, Prefecto de Magallanes; el Jefe Regional de la PDI, Prefecto Inspector Luis Orellana Campos; la Seremi de Seguridad Pública, Carla Barrientos y el Seremi de Gobierno, Andro Mimica. Todos coincidieron en destacar que, pese a la alta concurrencia a fondas y actividades familiares, las cifras reflejan un comportamiento responsable por parte de la comunidad magallánica.

“Como región de Magallanes y Antártica Chilena hacemos un positivo balance de lo que fue este fin de semana largo por la celebración de las Fiestas Patrias, sobre todo porque no tuvimos ninguna muerte que lamentar, ya sea por accidentes de tránsito o por hechos de violencia. Como Gobierno estuvimos, junto a las instituciones, desplegados en terreno todos los días. Hubo una fiscalización realmente integral: más de 2.800 controles por parte de Carabineros, 19 personas detenidas, cerca de 90 fiscalizaciones sanitarias en fondas, controles vehiculares, de identidad, de Impuestos Internos y de la SEC”, sostuvo el Delegado Presidencial, José Ruiz Pivcevic.

La autoridad también valoró el aporte de la comunidad: “Este balance también responde al llamado que hicimos al autocuidado. Debemos felicitar el comportamiento de la comunidad magallánica durante estos días, que sin duda contribuyó enormemente a tener este resultado positivo”.

Durante el feriado largo, se intensificaron los patrullajes en sectores urbanos y rurales, con énfasis en zonas de alto tránsito como el Parque María Behety, la Avenida Costanera del Estrecho, y caminos hacia Río Verde y Puerto Natales. Carabineros reportó una baja significativa en accidentes de tránsito respecto a años anteriores, mientras que la PDI mantuvo vigilancia especial en puntos estratégicos asociados al consumo de alcohol y drogas.

En ese contexto, el Prefecto de Carabineros, Coronel Max Soldán, entregó detalles del despliegue policial: “Como Carabineros estuvimos desplegados en toda la región, cumpliendo con nuestro deber de brindar seguridad a las personas. Realizamos 2.851 controles, entre ellos de identidad preventivos, investigativos, controles vehiculares y de tránsito. Detuvimos a 19 personas durante el período de Fiestas Patrias”.

También informó sobre controles específicos: “En coordinación con SENDA, realizamos 13 controles relacionados con drogas y 462 controles de alcoholemia. Producto de ello, se detuvo a cinco personas por conducir en estado de ebriedad, una por hacerlo bajo la influencia del alcohol y dos por estar bajo efectos de sustancias psicotrópicas. Además, se cursaron 13 infracciones al tránsito, muchas de ellas por falta de documentación obligatoria como permiso de circulación o revisión técnica”.

Respecto a la violencia intrafamiliar, el Coronel Soldán señaló que si bien hubo procedimientos relacionados, estos fueron menores en comparación a otros años, lo que fue calificado como una señal positiva.

Por su parte, la Seremi de Seguridad Pública, Carla Barrientos, puso énfasis en el trabajo previo de coordinación: “Queremos felicitar el comportamiento ciudadano durante este 18 de septiembre, que se celebró mayoritariamente en familia. También destacar el despliegue de nuestras policías en todas las provincias y el trabajo anticipado que se gestó a través de comités policiales provinciales para establecer estrategias de acción”.

Barrientos valoró el trabajo intersectorial como una de las claves del éxito: “Hubo un despliegue importante en el territorio, fiscalizando puntos críticos en temas vehiculares, muelles, y controles preventivos. Cuando el Estado está presente en el territorio, construimos ciudades más seguras. También hubo una colaboración destacable con los organizadores de fondas y ramadas, compartiendo la responsabilidad sobre temas sensibles como el consumo de alcohol”.

Finalmente, las autoridades reiteraron su compromiso con seguir fortaleciendo la coordinación interinstitucional en materia de seguridad y prevención, de cara a futuros eventos masivos en la región.

“Este tipo de resultados es fruto de una planificación temprana y de un trabajo articulado entre instituciones públicas y privadas. Si bien hay ciertos indicadores que subieron levemente, como el daño simple, también bajaron otros relevantes como la violencia intrafamiliar o las infracciones por conducción en estado de ebriedad. En términos generales, las denuncias y las infracciones bajaron, lo que refleja un buen comportamiento de la comunidad”, concluyó el Delegado Ruiz Pivcevic.

REUNIÓN POR ILUMINACIÓN DE RUTA 9 (2)

AUTORIDADES AFINAN PLAN DE ILUMINACIÓN EN RUTA 9 AL AEROPUERTO

DE PUNTA ARENAS AL MUNDO: RAMÓN DÍAZ ETEROVIC SE CONSAGRA COMO EL PREMIO NACIONAL DE LITERATURA 2025

BANNER TARAGUI GIF
ROTARY CLUB PUNTA ARENAS CUMPLIÓ 97 AÑOS DESTACANDO SU COMPROMISO COMUNITARIO Y DESAFÍOS DE FUTURO

EL AMIGO DE LA FAMILIA

SAR DAMIANOVIC REFUERZA ATENCIÓN 24/7 DURANTE FIESTAS PATRIAS Y AUTORIDADES DESTACARON AUMENTO DE ATENCIONES Y TRABAJO CONJUNTO CON CARABINEROS

