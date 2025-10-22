Punta Arenas,
22 de octubre de 2025

PDI PUNTA ARENAS INCAUTA 4,2 KILOS DE CLORHIDRATO DE COCAÍNA Y DETIENE A UN SUJETO POR TRÁFICO DE DROGAS

​En el procedimiento fue detenido un hombre de nacionalidad colombiana, de 22 años, por el delito de tráfico ilícito de drogas. Este miércoles fue formalizado y quedó con la medida cautelar de prisión preventiva.

pdiincautacocaina

​Detectives de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (BRIANCO) Punta Arenas, en coordinación con la Fiscalía Local, incautaron 4 kilos 243 gramos de clorhidrato de cocaína, distribuidos en ocho bloques. La droga, de haber sido comercializada en la región, habría generado ganancias ilícitas de 84 millones de pesos.

Al respecto, el fiscal regional Cristian Crisosto destacó el trabajo mancomunado entre la Fiscalía y la PDI e indicó: “Este año con la PDI hemos incautado aproximadamente 45 kilos de droga. Vamos a seguir trabajando con las policías con el objeto de ser cada vez más eficientes y eficaces, y así poder dar mayor tranquilidad a la comunidad”.

In el procedimiento fue detenido un hombre de nacionalidad colombiana, de 22 años, por el delito de tráfico ilícito de drogas. Este miércoles fue formalizado y quedó con la medida cautelar de prisión preventiva.

El prefecto inspector Carlos Vásquez, jefe de la Región Policial de Magallanes y de la Antártica Chilena, destacó el trabajo colaborativo entre el Ministerio Público y la PDI e indicó: “Este sujeto de nacionalidad extranjera se encuentra en situación irregular en el país, por lo que será denunciado por la Policía de Investigaciones a la autoridad administrativa”.

Durante la jornada, el delegado presidencial regional y la seremi de Seguridad Pública concurrieron al complejo policial Punta Arenas, instancia en la que valoraron que más de 4 mil dosis de droga fueran retiradas de circulación.

Finalmente, el delegado presidencial José Ruiz expresó que, gracias al trabajo coordinado entre la PDI -a través de la BRIANCO- y la Fiscalía, se logró un procedimiento policial exitoso, que permitió alejar estas sustancias ilícitas del consumo de los habitantes y evitar que formara parte de una economía ilícita en los barrios.


PDI PUNTA ARENAS INCAUTA 4,2 KILOS DE CLORHIDRATO DE COCAÍNA Y DETIENE A UN SUJETO POR TRÁFICO DE DROGAS

​En el procedimiento fue detenido un hombre de nacionalidad colombiana, de 22 años, por el delito de tráfico ilícito de drogas. Este miércoles fue formalizado y quedó con la medida cautelar de prisión preventiva.

​En el procedimiento fue detenido un hombre de nacionalidad colombiana, de 22 años, por el delito de tráfico ilícito de drogas. Este miércoles fue formalizado y quedó con la medida cautelar de prisión preventiva.

pie ministro jefe regional pdi

PRESIDENTE DE LA CORTE DE PUNTA ARENAS RECIBE SALUDO PROTOCOLAR DE NUEVO JEFE REGIONAL DE LA PDI EN MAGALLANES

WhatsApp Image 2025-10-20 at 4

DELEGACIÓN MAGALLÁNICA SE CORONA CAMPEONA EN TORNO INTERCLUB DE MUJERES EN PUERTO VARAS

