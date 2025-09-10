Punta Arenas,
10 de septiembre de 2025

53 DETENIDOS EN MAGALLANES TRAS OPERATIVO CONJUNTO ENTRE CARABINEROS Y PDI

​2° Operativo a nivel nacional desarrollado entre lunes y miércoles

​En el marco de la denominada “Operación Fortaleza”, procedimiento nacional desarrollado en forma conjunta entre Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile, coordinado a través del Ministerio de Seguridad Pública, la región de Magallanes y la Antártica Chilena registró un amplio despliegue policial a lo largo de las provincias de Magallanes, Última Esperanza y Tierra del Fuego, dejando un saldo de 53 detenidos, de los cuales 42 corresponden a órdenes de detención vigentes y 11 en situación de flagrancia, asociados a delitos como Abuso sexual a mayor de 14 años, hurto, amenazas, lesiones, receptación, porte de arma blanca, violación de morada, conducción en estado de ebriedad, entre otros.



Este segundo operativo a nivel nacional se llevó a cabo entre las 00:01 horas del lunes 8 de septiembre y las 8:00 horas del miércoles 10 de septiembre, donde se desplegaron más de 100 efectivos policiales entre Carabineros y Detectives de la PDI, quienes reforzaron este servicio extraordinario, el cual es paralelo a las labores habituales de seguridad y resguardo de ambas policías, en un esfuerzo conjunto, que va en directo beneficio de la comunidad, aumentando la sensación de seguridad de los vecinos de la región de Magallanes y la Antártica Chilena.



Además de las detenciones, se efectuaron 3.020 controles a nivel regional, de las cuales 1.420 corresponden a controles vehiculares, 1.476 a controles de identidad, 95 a locales de alcoholes, 25 a locales comerciales y cuatro a entidades bancarias. Asimismo, se realizaron 134 fiscalizaciones, cursándose 117 infracciones por vulneración a la Ley de Tránsito y 17 por consumo de alcohol en la vía pública. Esta intervención realizada en conjunto estuvo orientada en potenciar las capacidades de ambas instituciones, optimizar los recursos, aumentar la cobertura territorial en puntos críticos o de mayor criminalidad, lo que permite entregar resultados más contundentes en favor de la seguridad ciudadana.



Este trabajo permitió también fiscalizar a 150 ciudadanos extranjeros, de los cuales 16 fueron denunciados por mantener situaciones irregulares, principalmente por ejercer actividades remuneradas sin autorización, por encontrarse con el plazo de turismo vencido o haber hecho ingreso al país por pasos no habilitados. Entre estas cifras destaca la materialización administrativa de la expulsión de un ciudadano colombiano, el cual registra condenas en la región por delitos de microtráfico, receptación y amenazas.



Tanto el Seremi regional de Gobierno, como Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones destacaron que esta labor conjunta refleja el compromiso por fortalecer la seguridad en la región de Magallanes y la Antártica Chilena, reforzando la prevención, el control del delito y la percepción de seguridad de la ciudadanía, mediante una acción coordinada a nivel nacional.

