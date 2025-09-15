DETIENEN A CIUDADANO EXTRANJERO POR PORTE DE ARMA BLANCA Y USURPACIÓN DE IDENTIDAD EN PUNTA ARENAS

​Durante la tarde de este domingo 14 de septiembre, personal de la Sección Centauro de la Prefectura Magallanes detuvo a un hombre adulto en calle Balmaceda con avenida España, luego de que fuera sorprendido portando un arma blanca tipo punzón.



Según informaron las autoridades, al momento de la fiscalización el individuo intentó identificarse con un RUT que correspondía a una mujer de nacionalidad colombiana, configurando el delito de usurpación de identidad. Posteriormente, en la unidad policial, el sujeto reconoció su verdadera identidad: un ciudadano venezolano en situación migratoria irregular en el país.



El detenido será puesto hoy, martes 15 de septiembre, a disposición del tribunal para su control de detención por los delitos de porte de arma blanca y usurpación de identidad. Los antecedentes también fueron remitidos al Departamento de Migraciones de la PDI.

