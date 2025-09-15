Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
PARRILLAS CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

15 de septiembre de 2025

DETIENEN A CIUDADANO EXTRANJERO POR PORTE DE ARMA BLANCA Y USURPACIÓN DE IDENTIDAD EN PUNTA ARENAS

​El sujeto, de nacionalidad venezolana y en situación migratoria irregular, entregó inicialmente una identidad falsa al ser fiscalizado por la Prefectura de Magallanes.

irregulardetenido

​Durante la tarde de este domingo 14 de septiembre, personal de la Sección Centauro de la Prefectura Magallanes detuvo a un hombre adulto en calle Balmaceda con avenida España, luego de que fuera sorprendido portando un arma blanca tipo punzón.

Según informaron las autoridades, al momento de la fiscalización el individuo intentó identificarse con un RUT que correspondía a una mujer de nacionalidad colombiana, configurando el delito de usurpación de identidad. Posteriormente, en la unidad policial, el sujeto reconoció su verdadera identidad: un ciudadano venezolano en situación migratoria irregular en el país.

El detenido será puesto hoy, martes 15 de septiembre, a disposición del tribunal para su control de detención por los delitos de porte de arma blanca y usurpación de identidad. Los antecedentes también fueron remitidos al Departamento de Migraciones de la PDI.

riña

RIÑA EN PUNTA ARENAS DEJA UN HERIDO CON ARMA BLANCA Y DOS CARABINEROS LESIONADOS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

DETIENEN A CIUDADANO EXTRANJERO POR PORTE DE ARMA BLANCA Y USURPACIÓN DE IDENTIDAD EN PUNTA ARENAS

Leer Más

​El sujeto, de nacionalidad venezolana y en situación migratoria irregular, entregó inicialmente una identidad falsa al ser fiscalizado por la Prefectura de Magallanes.

​El sujeto, de nacionalidad venezolana y en situación migratoria irregular, entregó inicialmente una identidad falsa al ser fiscalizado por la Prefectura de Magallanes.

irregulardetenido
nuestrospodcast
Paola Valenzuela, Liset Hauffman, Carolina Núñez, Jessica Vásquez, Nicole Aránguiz, Priscilla Lara, Priscilla Monsalve, Valentín Aguilera

EDUCADORAS DE PÁRVULOS DE LA JUNJI MAGALLANES ACREDITADAS COMO EXPERTAS 2 Y EXPERTAS 1 EN EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

INE 336
Noticias
Destacadas
PARRILLAS CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
BANNER TARAGUI GIF
Visor dieciochero

VISOR DIECIOCHERO SIGUE SUMANDO LAS ACTIVIDADES DE MAGALLANES PARA CELEBRAR FIESTAS PATRIAS

PARRILLAS CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER RADIO POLAR1 (2)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
centrocultivossalmon

MAGALLANES: 67 CONCESIONES DE SALMÓN VIGENTES ESTÁN EN PELIGRO

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO 336x336-gif
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
senadorkusanovic

SENADOR KUSANOVIC CUESTIONO AJUSTE PRESUPUESTARIO A LOS GOBIERNOS REGIONALES: “DEBE APLICARSE CON EQUIDAD Y TRANSPARENCIA”

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales