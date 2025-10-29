29 de octubre de 2025
PDI PUNTA ARENAS INCAUTA 8 KILOS 488 GRAMOS DE CLORHIDRATO DE COCAÍNA AVALUADA EN 200 MILLONES DE PESOS
Detenido un hombre colombiano, con situación migratoria irregular en el país.
En un procedimiento coordinado con la Fiscalía Local de Punta Arenas, detectives de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (BRIANCO) Punta Arenas detuvieron a un hombre de nacionalidad colombiana, con situación migratoria irregular en el país, por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas.
