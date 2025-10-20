DIPUTADA JAVIERA MORALES LLAMA A “SOLUCIONES CONCRETAS” TRAS ERROR EN TARIFAS ELÉCTRICAS Y COMENTA EXPROPIACIÓN DEL CLUB HÍPICO

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la diputada por Magallanes y candidata a la reelección, Javiera Morales Alvarado, abordó dos temas de actualidad nacional y regional: la renuncia del ministro de Energía Diego Pardow y la expropiación del Club Hípico de Punta Arenas.

Respecto a la salida del ministro Pardow, Morales señaló que “llegó el momento de las soluciones, el problema primero es que se tiene que dejar de usar ese cálculo errado y devolver esa plata que se cobró de más”. La parlamentaria valoró la decisión del ahora exministro destacando la rápida renuncia como un gesto de responsabilidad ante el error en el cálculo de las alzas de tarifas eléctricas que afectó a miles de familias en el país.

En cuanto a la expropiación del Club Hípico y el traspaso de 10 mil millones de pesos al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) por parte del Gobierno Regional, Morales expresó que “el parque está a la mitad de nuestra capital regional, no puede ser usado por nadie porque es de privados, no se puede ocupar para nada”. La diputada manifestó su esperanza de que el espacio se destine a proyectos de viviendas tuteladas o lugares de esparcimiento para los jóvenes, recordando que “esto lo quisieron distintos alcaldes a lo largo de la historia de nuestra ciudad”.

Sin embargo, Morales también manifestó reparos sobre el proceso de negociación, señalando que “me llama la atención que aquí hubo una negociación con los dueños del terreno que pedían más del doble del valor de tasación”, agregando que “se está utilizando esto políticamente para ocasionar prensa”.

​



​



​

