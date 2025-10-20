Punta Arenas,
20 de octubre de 2025

DIPUTADA JAVIERA MORALES LLAMA A “SOLUCIONES CONCRETAS” TRAS ERROR EN TARIFAS ELÉCTRICAS Y COMENTA EXPROPIACIÓN DEL CLUB HÍPICO

Buenos días región.

jmoralesdiputada

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la diputada por Magallanes y candidata a la reelección, Javiera Morales Alvarado, abordó dos temas de actualidad nacional y regional: la renuncia del ministro de Energía Diego Pardow y la expropiación del Club Hípico de Punta Arenas.

Respecto a la salida del ministro Pardow, Morales señaló que “llegó el momento de las soluciones, el problema primero es que se tiene que dejar de usar ese cálculo errado y devolver esa plata que se cobró de más”. La parlamentaria valoró la decisión del ahora exministro destacando la rápida renuncia como un gesto de responsabilidad ante el error en el cálculo de las alzas de tarifas eléctricas que afectó a miles de familias en el país.

En cuanto a la expropiación del Club Hípico y el traspaso de 10 mil millones de pesos al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) por parte del Gobierno Regional, Morales expresó que “el parque está a la mitad de nuestra capital regional, no puede ser usado por nadie porque es de privados, no se puede ocupar para nada”. La diputada manifestó su esperanza de que el espacio se destine a proyectos de viviendas tuteladas o lugares de esparcimiento para los jóvenes, recordando que “esto lo quisieron distintos alcaldes a lo largo de la historia de nuestra ciudad”.

Sin embargo, Morales también manifestó reparos sobre el proceso de negociación, señalando que “me llama la atención que aquí hubo una negociación con los dueños del terreno que pedían más del doble del valor de tasación”, agregando que “se está utilizando esto políticamente para ocasionar prensa”.




senadorturismomagallanes

SENADOR KUSANOVIC POR RECORTE EN EL PRESUPUESTO DE TURISMO: “DISMINUIR ESTOS RECURSOS NO SOLO FRENA EL ENORME POTENCIAL DE MAGALLANES. PROMOCIONAR NUESTRO HERMOSO PAÍS ES UNA INVERSIÓN QUE GENERA CRECIMIENTO Y EMPLEO EN TODAS LAS REGIONES”.

DELEGADO PRESIDENCIAL Y SEREMI DE ENERGÍA DE MAGALLANES ENTREGAN KITS DE EMERGENCIA ENERGÉTICA "SIEMPRE LISTOS" A MUNICIPIO DE LAGUNA BLANCA

Leer Más

​El titular regional del ramo Sergio Cuitiño, junto al Delegado Presidencial Regional José Ruiz Pivcevic, entregaron los kits de emergencia energética, los que incluyen un banco de energía con linternas y ampolletas, y una radio solar.

kitsemergenciamagallanes
sleppisos

SLEP MAGALLANES INVIRTIÓ $ 93 MILLONES EN NUEVOS PISOS PARA EL LICEO SARA BRAUN

pahc

PODIUM PARA PUNTA ARENAS EN EL NACIONAL DE HOCKEY ARGENTINO 2025

TALLER EXPLORADORES DEL HABLA (8)

FAMILIAS PARTICIPARON EN CIERRE DEL TALLER MUNICIPAL "EXPLORADORES DEL HABLA"

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

Grupal LBP

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y UNIVERSIDAD DE MAGALLANES PRESENTARON RESULTADOS DEL PROYECTO LÍNEAS DE BASE PÚBLICAS EN PUNTA ARENAS

