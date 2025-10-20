Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR JARDIN 336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO PUQ-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

20 de octubre de 2025

PRIMAVERA CELEBRÓ SUS 45 AÑOS CON EMOTIVOS RECONOCIMIENTOS Y ACTIVIDADES CULTURALES

​La Municipalidad de Primavera reafirma su compromiso con el desarrollo de la comuna, valorando a quienes día a día contribuyen desde distintos ámbitos a fortalecer su crecimiento, historia y cultura.

PRIMAVERA (2)

​En una jornada marcada por la emoción, el reconocimiento y el sentido de pertenencia, la Municipalidad de Primavera conmemoró su 45° aniversario con una ceremonia encabezada por la alcaldesa Karina Fernández, en la que se rindió homenaje a los funcionarios por sus años de servicio y se premió a ciudadanos destacados por su valioso aporte a la comunidad.

 
El evento, realizado en Cerro Sombrero, contó con la presencia del delegado presidencial provincial, José Campos Prieto, quien destacó “los avances significativos de la comuna, el trabajo conjunto con las autoridades locales y, sobre todo, el imprescindible aporte de sus habitantes en la construcción del presente y futuro de la región”.

 
Durante la ceremonia, los vecinos y autoridades vivieron momentos de especial emoción con el reconocimiento a quienes han dejado una huella imborrable en la historia de Primavera, personas cuyo esfuerzo y compromiso han contribuido a forjar la identidad de la comuna.

 
“Esta noche se reconoció a funcionarios municipales en sus años de servicio, así también como ciudadanos y ciudadanas destacadas de nuestra comunidad, y también a la empresa Sodexo, quien cumplió ya casi 40 años prestando y aportando a la economía con trabajo en nuestra sociedad. Tuvimos una ceremonia de recuerdos en la cual se presentó el cantante nacional Daniel Guerrero, y también el conjunto folclórico Brisa Austral, quienes nos felicitaron con una hermosa presentación”, detalló la alcaldesa Karina Fernández.

 
Entre los ciudadanos destacados se encuentra Patricia Briceño Serrano, quién fue premiada por su activa participación en organizaciones sociales y el trabajo que ha realizado durante gran parte de su vida en la comuna de Primavera, además de ser una creativa tejedora y emprendedora. También fue reconocido José Muñoz Cárdenas, ex trabajador de ENAP, quien dejó su huella en el desarrollo deportivo de la comuna, obteniendo grandes logros nacionales e internacionales, practicando el bowling

 
La celebración también incluyó presentaciones artísticas a cargo del grupo Brisas Australes y del reconocido cantante Daniel Guerrero, quienes brindaron un cierre festivo a una jornada que honró la memoria, el esfuerzo colectivo y el arraigo fueguino.

 
Estuvieron presentes además los miembros del concejo municipal, quienes participaron activamente en la entrega de reconocimientos y compartieron con la comunidad esta fecha tan significativa.

 
La Municipalidad de Primavera reafirma su compromiso con el desarrollo de la comuna, valorando a quienes día a día contribuyen desde distintos ámbitos a fortalecer su crecimiento, historia y cultura.

aniversariolagunablanca

LAGUNA BLANCA CONMEMORA SU 45° ANIVERSARIO CON EMOTIVA CEREMONIA Y RECONOCIMIENTO A FUNCIONARIOS POR AÑOS DE SERVICIO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CONAF NO EXIGIRÁ CONTAR CON GUÍA PARA INGRESAR A BASE TORRES EN EL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE

Leer Más

Desde este sábado.


Desde este sábado.


IMG-20251017-WA0034
nuestrospodcast
WhatsApp Image 2025-10-16 at 17

SEREMI DE AGRICULTURA DESTACA LA PLANTACIÓN DE LAS 5 HECTÁREAS REALIZADAS POR EL EQUIPO DEL PROGRAMA PAPA, EN EL SEMILLERO MÁS AUSTRAL DEL MUNDO

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR JARDIN 336PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PRIMAVERA (2)

PRIMAVERA CELEBRÓ SUS 45 AÑOS CON EMOTIVOS RECONOCIMIENTOS Y ACTIVIDADES CULTURALES

CROSUR JARDIN 336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO PUQ-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
hifmagallanes

HIF GLOBAL MARCA UN HITO MUNDIAL CON CERTIFICACIÓN ISCC Y REFUERZA SU COMPROMISO CON LA FORMACIÓN TÉCNICA EN LA REGIÓN

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile