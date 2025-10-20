Punta Arenas,
20 de octubre de 2025

ADULTOS MAYORES DISFRUTARON JORNADA SALUDABLE Y RECREATIVA EN PUNTA ARENAS

​Cerca de un centenar de vecinos participó en la caminata familiar "La meta es tu salud", organizada por la Municipalidad.

CAMINATA ADULTO MAYOR (6)

Con entusiasmo y energía, cerca de cien personas participaron este domingo en la Caminata Familiar del Adulto Mayor: "La meta es tu salud", actividad organizada por la Municipalidad de Punta Arenas a través de su Unidad de Deportes, con apoyo de la Unidad del Adulto Mayor. La iniciativa se desarrolló en la población 18 de Septiembre, donde se cerraron calles para dar paso a una jornada de convivencia, actividad física y alegría.

Desde temprano, los participantes se reunieron en la intersección de Av. Salvador Allende con Sara Braun para inscribirse, recibir una polera y una botella de agua, y participar en un completo programa que incluyó baile, concursos y sorteos. La caminata, de 1,2 kilómetros de extensión, contó con acompañamiento de personal municipal y de emergencia, garantizando un desarrollo seguro y ameno para todos los asistentes.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la alta convocatoria y el entusiasmo de los adultos mayores. "Casi cien vecinos grandes de nuestra comuna están en un momento distinto, entretenido, haciendo ejercicio, bailando zumba, y también completaron una caminata de cerca de un kilómetro sin ningún problema. Agradecemos a Carabineros por la colaboración y el resguardo, y estamos muy contentos de verlos disfrutar de los espacios públicos. Lo que buscamos es que nuestros vecinos lo pasen bien, tengan calidad de vida y también se preocupen de su salud", señaló.

Por su parte, Felipe Yutronic, encargado de Deportes del municipio, valoró el ambiente familiar de la jornada. "Estamos contentos de tener nuevamente una actividad enfocada en los adultos mayores, con caminata, baile, sorteos y concursos, para que pasen una linda mañana junto a sus familias", expresó.

Entre los participantes, Tatiana López destacó el valor de mantener el ejercicio como parte de una vida activa. "Es una actividad muy positiva porque uno tiene que mantenerse en movimiento; esto ayuda a tener una mejor vejez. Hay que alimentar el cuerpo y el alma. Con mi esposo participamos siempre, también en baile entretenido, folclore y otros talleres", comentó.

La caminata fue financiada con fondos del Programa de Promoción de Salud de la Seremi de Salud y formó parte de las actividades de celebración del Mes del Adulto Mayor, reafirmando el compromiso municipal con el bienestar integral y la vida activa de las personas mayores de la comuna.


DÍA CONTRA LA LUCHA DEL CÁNCER DE MAMA (3)

MUNICIPALIDAD ILUMINÓ EDIFICIOS EN APOYO A LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA

SEREMI Y SERVIU MAGALLANES REAFIRMAN LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA EN PROCESO DE COMPRA DE EX CLUB HÍPICO PARA PARQUE URBANO Y VIVIENDAS

​La operación, que considera una inversión pública aproximada de $21.832 millones, tiene como objetivo recuperar un terreno estratégico de 20,31 hectáreas para transformarlo en un Parque Urbano Habitable de escala regional, como parte del Plan Ciudades Justas.

​La operación, que considera una inversión pública aproximada de $21.832 millones, tiene como objetivo recuperar un terreno estratégico de 20,31 hectáreas para transformarlo en un Parque Urbano Habitable de escala regional, como parte del Plan Ciudades Justas.

Walter Alvial Foto2

EL TRAIL MÁS AUSTRAL DEL CONTINENTE AMERICANO CONVOCÓ A CERCA DE 300 DEPORTISTAS EN EL PARQUE DEL ESTRECHO

CAMINATA ADULTO MAYOR (6)

ADULTOS MAYORES DISFRUTARON JORNADA SALUDABLE Y RECREATIVA EN PUNTA ARENAS

WhatsApp Image 2025-10-16 at 17

SEREMI DE AGRICULTURA DESTACA LA PLANTACIÓN DE LAS 5 HECTÁREAS REALIZADAS POR EL EQUIPO DEL PROGRAMA PAPA, EN EL SEMILLERO MÁS AUSTRAL DEL MUNDO

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

CONSEJERO RODOLFO ARECHETA CRITICA APROBACIÓN DE TRASPASO DE RECURSOS PARA EXPROPIACIÓN DEL CLUB HÍPICO: “LA PROBABILIDAD DE QUE ESTO TERMINE EN UN PARQUE ES MUY BAJA”

