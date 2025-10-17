Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR JARDIN 336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO PUQ-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

17 de octubre de 2025

PRESIDENTA PARITARIA DEL PARTIDO REGIONALISTA VERDE EN MAGALLANES DESTACA RECEPCIÓN CIUDADANA Y LLAMA A FORTALECER ESTRUCTURA PARTIDARIA

Buenos días región.

frvsmagallanes

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la Presidenta paritaria del Partido Regionalista Verde en Magallanes, Rosa Garay, entregó un balance del trabajo que la colectividad ha venido desarrollando en la zona y proyectó los desafíos de cara a las elecciones de 2025.

Estamos bien complacidos con la recepción de la gente en Magallanes”, expresó Garay, subrayando que el trabajo territorial “venía desarrollándose desde hace dos años”, lo que ha permitido conformar una estructura sólida y con presencia en distintas comunas. “Conformamos un equipo de trabajo que nos permitió inscribir el partido”, añadió.

La dirigenta destacó que una de las prioridades ha sido acercarse a nuevos sectores, especialmente a las generaciones más jóvenes. “Nosotros hemos tratado de llegar a la gente joven”, afirmó, señalando que el objetivo es renovar la participación política con ideas frescas y con un compromiso real con la región.

Garay enfatizó que el Partido Regionalista Verde se presenta como una alternativa distinta dentro del panorama político chileno. “Somos un partido nuevo sin los vicios de la política tradicional chilena”, sostuvo, agregando que la colectividad “convoca ideológicamente a un grupo que piensa de una determinada manera y que tiene cierta mirada de lo que tiene que ser el país”.

En cuanto a la línea programática, la presidenta explicó que “nuestro partido se mueve en el espectro de la centro izquierda” y que “nuestra visión de país es una visión progresista que fundamenta el desarrollo de un país a través de un desarrollo sustentable”. En ese sentido, subrayó la importancia de avanzar hacia una nueva matriz energética para la región. “Nos preocupa mucho ese tema aquí en Magallanes. Tenemos mucho viento, tenemos que pensar en energía eólica”, puntualizó.

Finalmente, Garay remarcó que la sustentabilidad, para su colectividad, abarca no solo lo ambiental, sino también lo humano y social. “Nuestro centro también son las personas; el desarrollo sustentable no es solo pensar en los ecosistemas y los ecologistas”, afirmó, reiterando que el fortalecimiento de la estructura partidaria regional será la prioridad en los próximos meses.



FOTO MATHESON

DIPUTADO MATHESON: "SE DEBE DEVOLVER A LA BREVEDAD A LAS FAMILIAS CHILENAS LO COBRADO EN EXCESO POR EL ERROR DE CÁLCULO EN LAS TARIFAS ELÉCTRICAS"

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MUNICIPIO FINALIZA REPOSICIÓN DE VEREDAS EN LA POBLACIÓN CARLOS IBÁÑEZ

Leer Más

​Los trabajos, financiados con recursos del FNDR, abarcaron 19 cuadras y dos kilómetros de aceras, mejorando la seguridad y el entorno del tradicional barrio.

​Los trabajos, financiados con recursos del FNDR, abarcaron 19 cuadras y dos kilómetros de aceras, mejorando la seguridad y el entorno del tradicional barrio.

NUEVAS VEREDAS (5)
nuestrospodcast
Seminario Construyamos el Futuro (66)

SEMINARIO SOBRE VISIONES POLÍTICAS CONTRAPUESTAS TUVO ALTA CONVOCATORIA EN PUNTA ARENAS

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR JARDIN 336PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
NUEVAS VEREDAS (5)

MUNICIPIO FINALIZA REPOSICIÓN DE VEREDAS EN LA POBLACIÓN CARLOS IBÁÑEZ

CROSUR JARDIN 336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO PUQ-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Sede Santo Tomás

SANTO TOMÁS SE SUMA A LAS JORNADAS POR LA REHABILITACIÓN DE MAGALLANES CON ESPÍRITU SOLIDARIO Y COMPROMISO REGIONAL

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
gorenatales

VECINOS DE NATALES VEN CONCRETARSE SU ANHELADA SEDE DE JUBILADOS DEL HOSPITAL AUGUSTO ESSMANN

liliana

YO CONFÍO Y, ¿TÚ?

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales