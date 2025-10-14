Punta Arenas,
14 de octubre de 2025

ODONTÓLOGO SEBASTIÁN ÁLVAREZ ENTREGA IMPORTANTES RECOMENDACIONES EN EL MES DE LA SALUD BUCAL EN "BUENOS DÍAS REGIÓN"

Buenos días región.

salvarezodontolgo

En el marco del Mes de la Salud Bucal, el odontólogo Dr. Sebastián Álvarez conversó esta mañana en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, donde abordó diversas recomendaciones y orientaciones destinadas a mejorar los hábitos de higiene dental en la comunidad.

Durante la entrevista, el profesional enfatizó la importancia de utilizar cepillos de cerdas suaves y con agarres ergonómicos, los cuales ayudan a realizar una limpieza efectiva sin dañar las encías ni el esmalte dental. Asimismo, advirtió sobre el uso de pastas dentales con carbón activado, explicando que pueden dañar el esmalte de los dientes, ya que son muy abrasivas.

Otro de los puntos tratados fue el uso de enjuagues bucales, sobre los cuales Álvarez recalcó que su aplicación debe ser siempre bajo recomendación de un profesional, ya que “no todos los pacientes requieren el mismo tipo de enjuague, y su uso indiscriminado puede alterar el equilibrio natural de la flora bucal”.

El especialista también abordó algunos mitos y realidades sobre la salud bucal, destacando la necesidad de acudir periódicamente a controles odontológicos y no esperar a sentir dolor para consultar. En esa línea, entregó orientación sobre cómo proceder frente a urgencias odontológicas, recordando que los CESFAM de la región cuentan con atención dental de urgencia y que la comunidad puede acercarse a estos centros para recibir orientación y tratamiento oportuno.


saludbucal

CON INTERVENCIÓN EDUCATIVA SE DIO EL VAMOS AL MES DE LA SALUD BUCAL

MINVU INVERTIRÁ DOS MIL MILLONES EN LA SEGUNDA ETAPA DE MEJORAMIENTO DEL PARQUE MARÍA BEHETY

FOTO COMPLEJO PENITENCIARIO PUNTA ARENAS

magallanesareasprotegidas

10 FUNCIONARIOS DE MUNICIPIOS Y CONAF MAGALLANES SE GRADÚAN EN “GESTIÓN LOCAL PARA LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS 2025”

1000375211

EXITOSA JORNADA DE EDUCACIÓN A NIÑOS SE VIVIÓ EN DOROTEA

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

