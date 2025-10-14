Punta Arenas,
14 de octubre de 2025

ESTUDIANTES DE ENSEÑANZA MEDIA SE INTERIORIZAN SOBRE LOS PROCESOS DE ADMISIÓN A CARABINEROS DE CHILE

​Postulación periodo 2026-2027

charlacarabinerosestudiantes

​El departamento de reclutamiento y selección P6, a través del personal de la oficina de postulaciones de punta arenas, lleva a cabo una serie de charlas informativas acerca de los distintos procesos de admisión. Por este motivo, se visitan distintos establecimientos educacionales de enseñanza media, y se realiza presentaciones personalizadas, en coordinación con los equipos directivos y docentes de cada colegio, liceo e institutos técnico profesionales.

 
Esta semana fue el turno del liceo Luis Alberto Barrera y del colegio Pedro Pablo Lemaitre, con estudiantes de tercero y cuarto año medio.

 
El Suboficial Mayor de Carabineros Samuel Cifuentes Venegas, señala que el propósito de estas charlas es que los jóvenes conozcan en mayor detalle las características de la formación policial de orden y seguridad; como así también, los escalafones logísticos, y profesionales civiles, entre otras instancias que permiten ingresar a la institución.

 
Por otra parte, recalca la importancia de interiorizarse por medio de la plataforma única de admisión postulaciones.carabineros.cl, donde se encuentra una detallada información para el proceso de carabinero (a) de orden y seguridad, y también, llamados regulares a distintas especialidades y profesiones. En cuanto a quienes decidan postular en lo que resta del presente año y durante el próximo verano 2026, tienen posibilidades de aspirar al segundo llamado de julio de 2026.

 
Como institución, estamos agradecidos del apoyo de los colegios y liceos que nos permiten compartir con los estudiantes, para entregar valiosa información, y atender de forma personalizada todas sus consultas e inquietudes de manera directa.
Cabe mencionar, que este es el primer año desde la implementación de la modalidad de postulación online. No obstante a lo anterior, las puertas de nuestra oficina para atención presencial, se encuentran abiertas todos los días del año, de lunes a viernes en horario de oficina, en calle Roca 924, precisó el Suboficial Mayor Cifuentes.









NUEVE REPRESENTATIVOS ESCOLARES CONVOCADOS EN IV CAMPEONATO DE FUTSAL DEL COLEGIO PIERRE FAURE

LEY DE PRESUPUESTO 2026: GOBERNADOR FLIES EXPONE ANTE COMISIÓN MIXTA CON ÉNFASIS EN FLEXIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y TIEMPOS DE EJECUCIÓN

VIVERO MUNICIPAL PROYECTA 15 MIL FLORES PARA EMBELLECER PUNTA ARENAS

charlacarabinerosestudiantes

ESTUDIANTES DE ENSEÑANZA MEDIA SE INTERIORIZAN SOBRE LOS PROCESOS DE ADMISIÓN A CARABINEROS DE CHILE

futsalcpf

NUEVE REPRESENTATIVOS ESCOLARES CONVOCADOS EN IV CAMPEONATO DE FUTSAL DEL COLEGIO PIERRE FAURE

Incendio 20 años PNTP

CONAF REALIZÓ JORNADA QUE REFLEXIONÓ SOBRE INCENDIO DEL 2005 EN EL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE Y SU POSTERIOR RESTAURACIÓN ECOLÓGICA

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

Fernando de Magallanes, quién organizo una de las empresas de exploración más complejas del siglo XVI

CHILE HIJO DE MAGALLANES

