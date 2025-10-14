PRIMER TORNEO DE TENIS FEMENINO CELEBRÓ ESTE FIN DE SEMANA LA ESCUELA DE TENIS MUNICIPAL.

​Con una destacada participación y gran entusiasmo, se realizó este fin de semana el primer Torneo Femenino de la Escuela de Tenis Municipal, actividad que brindó a las tenistas locales un espacio competitivo exclusivo para damas. La competencia se desarrolló en la cancha de tenis municipal ubicada en José de Moraleda con Julián Real, y contó con la organización de la Fundación Municipal de Deportes.



El torneo tuvo como objetivo fomentar la participación de las deportistas de la escuela en actividades que complementen sus clases regulares, promoviendo la competitividad y la proyección deportiva. Durante los dos días de competencia, las jugadoras demostraron entusiasmo y disciplina, enfrentándose en partidos que pusieron a prueba sus habilidades y fortalecieron valores como el compañerismo y el respeto en la cancha.



Las inscripciones para este torneo estuvieron abiertas a todas las deportistas que asisten regularmente a la Escuela de Tenis Municipal, mientras que el público tuvo acceso libre para presenciar la competencia, generando un ambiente cercano y motivador para las participantes.



Resultados del Torneo.



Tras dos días de competencia, la cual fue realizada en formato individual, se realizó la premiación del torneo destacando el excelente desempeño de quienes lograron alcanzar el podio.



De esta forma, la campeona del torneo fue Romina Mancilla, mientras que el segundo puesto lo obtuvo Tabitha Castro. Los terceros lugares recayeron en María José Cáceres y María Fernanda López.



Las competidoras que alcanzaron el podio recibieron una medalla en reconocimiento por su esfuerzo y dedicación. Además, la campeona del torneo recibió una copa, que destacó su compromiso y deportividad.



El alcalde Claudio Radonich, presente durante la premiación de actividad, destacó la participación de las deportistas y señaló:



"Pese al viento y la lluvia, tuvimos la participación de muchas tenistas pertenecientes precisamente a nuestra Escuela de Tenis Municipal, en este torneo. Lo que buscamos es que esta cancha siga siendo un motor sin costo para los vecinos, como un espacio para poder aprender, pero también para desarrollar estos campeonatos donde se ven los avances en las técnicas que han aprendido los deportistas. “

​

“Es un esfuerzo gigante de la de la municipalidad, un gran trabajo de la Fundación Municipal de Deportes, un trabajo que ha sido muy complejo y que se ha hecho de muy buena forma. Y lo más importante, los únicos beneficiados son las decenas de niños y de adultos que son parte de nuestra escuela y que participan de estas actividades." Cerró el alcalde.

Por su parte, Jonathan Mansilla, Director Ejecutivo de la Fundación Municipal de Deportes, valoró la convocatoria y el nivel de juego mostrado por las participantes, comentando:



"Estamos muy contentos con el desarrollo de esta actividad. La celebración de este torneo para las damas de la escuela de tenis municipal, ha significado un espacio importante y muy valorado por las tenistas que se forman en nuestra escuela y que demuestran, una vez más, su compromiso y entusiasmo por este deporte. Como Fundación, estamos muy contentos de seguir dando vida a este espacio de la cacha de tenis municipal, a la vez que promovemos y democratizamos la práctica del tenis en nuestra comuna."



Un espacio consolidado para el tenis en Punta Arenas.



El Torneo Femenino de este fin de semana, se suma a una serie de actividades impulsadas por la Fundación Municipal de Deportes con el fin de consolidar la práctica del tenis en la ciudad y acercarla a los habitantes de la comuna. Entre ellas se encuentran la inauguración de la cancha municipal en diciembre de 2024, con la presencia del ex tenista nacional Fernando González, la charla motivacional impartida por el astro deportivo, la clínica y Meet & Greet con Nicolás Massú, así como otros torneos como el Americano de Tenis Dobles, la I Copa Fundación Municipal y la Copa de Fiestas Patrias, entre otros.



El Primer Torneo Femenino marca un hito en la historia de la escuela, reafirmando la importancia de generar espacios dedicados exclusivamente a las deportistas locales. La Fundación Municipal de Deportes continúa así impulsando la participación femenina en el tenis, promoviendo la formación, el desarrollo y la proyección deportiva de las jugadoras de Punta Arenas en un entorno seguro, competitivo y motivador.



La experiencia vivida durante el sábado 11 y domingo 12 de octubre consolida a la Escuela de Tenis Municipal como un referente local para la práctica del tenis femenino, y sienta las bases para que estas instancias se conviertan en oportunidades competitivas regulares para las deportistas, generando nuevas instancias para que las tenistas locales puedan proyectarse y alcanzar su máximo potencial.



Impulsando la formación desde la base: La Escuela de tenis municipal hace una invitación a participar a niños de 6 a 14 años.



Más allá de este torneo, la Escuela de Tenis Municipal continúa funcionando, y si bien ya no hay cupos disponibles para adultos, debido a la alta convocatoria que han tenido las clases gratuitas, se mantienen abiertas las inscripciones para niños y niñas de 6 a 14 años, con clases sin costo durante toda la temporada. De esta forma, se busca fomentar la práctica deportiva desde temprana edad y consolidar la cancha municipal como un espacio activo, inclusivo y de alto nivel para la comunidad.



Las inscripciones se realizan directamente en la cancha de tenis municipal en los horarios de clases del grupo al que el alumno desee inscribirse de acuerdo a su edad:



- Niños de 6 a 8 años, viernes a las 15:00 hrs.

- Niños de 8 a 10 años, lunes a las 19:00 hrs.

- Niños de 11 a 14 años, miércoles a las 19:00 hrs. y viernes a las 16:00 hrs.



La escuela de tenis municipal cuenta con cupos limitados, los que son otorgados por orden de inscripción. Eventualmente, podrían abrirse cupos adicionales durante el año, lo que será anunciado por los canales oficiales de la Fundación Municipal de Deportes.



Las consultas sobre esta actividad pueden canalizarse por medio de la casilla de correo electrónico: [email protected].



Desde sus inicios, la Escuela de Tenis Municipal ha sido una instancia formativa clave, que cuenta con más de 100 participantes inscritos, quienes han podido acceder a clases gratuitas, impartidas actualmente por el destacado profesor Miguel Simi. Esta contratación por parte de la Fundación municipal de deportes para impartir las clases en la Escuela Municipal, ha marcado un importante hito en el desarrollo de la Escuela, contando con un profesor de excelencia y de vasta trayectoria en el deporte de las raquetas, que complementa el trabajo permanente de mantención e impulso al espacio de la cancha de tenis municipal, en beneficio de la comunidad.



Para más información y actualizaciones, pueden seguirnos en nuestras redes sociales @Fundepuq o visitar nuestra página web oficial www.fundepuq.cl.



