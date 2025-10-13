Punta Arenas,
13 de octubre de 2025

DORIANA DISCOS PRESENTA EL TERCER SINGLE DEL PROYECTO DOMNEA, DEL COMPOSITOR MAGALLÁNICO CRISTIAN VLADILO (EX MANTIZA)

Soy reportero - música

domnea - Como Antes - Single

El single consta de 2 canciones. La canción titular es "Como Antes" que habla sobre finales, la contemplación de la distancia y la nostalgia de lo perdido. Fue grabado en el estudio Las Dorianas y fue compuesto, interpretado, grabado y producido por Cristian Vladilo entre los años 2003 y 2025.

La canción "Como Antes" tiene además un video dirigido por Cristian Vladilo y producido junto a Álvaro Menéndez (Compositor y líder del grupo Dermivizia) que ya se encuentra disponible en el siguiente Link: https://www.youtube.com/watch?v=RYqFEoyT4UI

La segunda canción es un lado B creado especialmente para este single. Se trata de "Mirar el tiempo" compuesto por Cristian Vladilo y grabado en colaboración con Álvaro Menéndez (Dermivizia) en teclados y coros. Este tema habla del paso del tiempo y de la vida desde los ojos de la vejez.

El single se puede escuchar en el siguiente Link:

https://www.youtube.com/watch?v=0MztwC9mDxo

Además, ya está disponible en todas las plataformas de streaming.


“NINA LA QUE BRILLA” Y SUS ÉXITOS LLEGAN A DREAMS PUNTA ARENAS ESTE VIERNES

OPERATIVO NOCTURNO EN PUERTO NATALES TERMINA CON PAREJA DETENIDA Y DECOMISO DE COCAÍNA, ÉXTASIS Y DINERO EN EFECTIVO

​Durante controles vehiculares en el marco de un operativo contra la trata de personas, fueron incautadas más de 90 dosis de cocaína, pastillas de éxtasis y un vehículo de alta gama.

agricultorpuq

AGRICULTOR DE PUNTA ARENAS APORTA CALOR AL INVIERNO A TRAVÉS DE UN MANEJO RESPONSABLE DE LA LEÑA

convivenciaslep

REDES DE CONVIVENCIA: TRABAJO EN EQUIPO Y ACOMPAÑAMIENTO A ESTUDIANTES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

Fernando de Magallanes, quién organizo una de las empresas de exploración más complejas del siglo XVI

CHILE HIJO DE MAGALLANES

REPUNTE HISTÓRICO EN EL MERCADO INTERNACIONAL DE LA LANA: QUÉ SIGNIFICA PARA LOS PRODUCTORES DE MAGALLANES

