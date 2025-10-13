DORIANA DISCOS PRESENTA EL TERCER SINGLE DEL PROYECTO DOMNEA, DEL COMPOSITOR MAGALLÁNICO CRISTIAN VLADILO (EX MANTIZA)

El single consta de 2 canciones. La canción titular es "Como Antes" que habla sobre finales, la contemplación de la distancia y la nostalgia de lo perdido. Fue grabado en el estudio Las Dorianas y fue compuesto, interpretado, grabado y producido por Cristian Vladilo entre los años 2003 y 2025.

La canción "Como Antes" tiene además un video dirigido por Cristian Vladilo y producido junto a Álvaro Menéndez (Compositor y líder del grupo Dermivizia) que ya se encuentra disponible en el siguiente Link: https://www.youtube.com/watch?v=RYqFEoyT4UI

La segunda canción es un lado B creado especialmente para este single. Se trata de "Mirar el tiempo" compuesto por Cristian Vladilo y grabado en colaboración con Álvaro Menéndez (Dermivizia) en teclados y coros. Este tema habla del paso del tiempo y de la vida desde los ojos de la vejez.

El single se puede escuchar en el siguiente Link:

https://www.youtube.com/watch?v=0MztwC9mDxo

Además, ya está disponible en todas las plataformas de streaming.

​

