GRUPO GRANIZO SE REÚNE ESTE VIERNES EN LA PERLA DEL ESTRECHO PARA CELEBRAR EL CANTO LATINOAMERICANO

Fundado el 1 de octubre de 1990 en la ciudad de Punta Arenas, Granizo nació del impulso de jóvenes apasionados por la música y las expresiones artísticas de raíz popular. Desde entonces, ha desarrollado un profundo trabajo de investigación, rescate y difusión de las diversas manifestaciones artístico-musicales regionales, nacionales y latinoamericanas, consolidándose como un referente cultural en la zona austral.

A lo largo de su trayectoria, el grupo ha demostrado un firme compromiso con la cultura tradicional, siendo reconocido en múltiples ocasiones por la comunidad magallánica por su aporte a la identidad y memoria colectiva.

En esta ocasión, el reencuentro estará conformado por los músicos: Alejandro Pinol, Cristian Torres, Claudio Bustamante, Ariel Torres, Cristian Maldonado y Mauricio Lobo, quienes compartirán escenario para revivir los sonidos que han acompañado a generaciones.

"Estamos muy contentos de reunirnos alrededor del canto popular y latinoamericano. Queremos celebrar este canto junto a los familiares y amigos que siempre nos han acompañado desde hace mucho tiempo en este viaje. Invitamos a toda la comunidad a participar de este evento." — Grupo Granizo

🎟️ Valor entrada: $2.000 📍 Lugar: La Perla del Estrecho, Pje. Emilio Körner 1034 🕙 Hora: 22:00 hrs 📅 Fecha: Viernes 14 de noviembre

Una noche para reencontrarse con las raíces, la música y la memoria viva de nuestro continente. ¡Están todos invitados!

