13 de noviembre de 2025

GRUPO GRANIZO SE REÚNE ESTE VIERNES EN LA PERLA DEL ESTRECHO PARA CELEBRAR EL CANTO LATINOAMERICANO

Este viernes 14 de noviembre, a las 22:00 horas, el emblemático Grupo Granizo se presentará en vivo en La Perla del Estrecho (Pje. Emilio Körner 1034), en un esperado reencuentro que promete ser una verdadera celebración del canto popular y latinoamericano.

canto latinoamerica desde 1990 (1)

Fundado el 1 de octubre de 1990 en la ciudad de Punta Arenas, Granizo nació del impulso de jóvenes apasionados por la música y las expresiones artísticas de raíz popular. Desde entonces, ha desarrollado un profundo trabajo de investigación, rescate y difusión de las diversas manifestaciones artístico-musicales regionales, nacionales y latinoamericanas, consolidándose como un referente cultural en la zona austral.

A lo largo de su trayectoria, el grupo ha demostrado un firme compromiso con la cultura tradicional, siendo reconocido en múltiples ocasiones por la comunidad magallánica por su aporte a la identidad y memoria colectiva.

En esta ocasión, el reencuentro estará conformado por los músicos: Alejandro Pinol, Cristian Torres, Claudio Bustamante, Ariel Torres, Cristian Maldonado y Mauricio Lobo, quienes compartirán escenario para revivir los sonidos que han acompañado a generaciones.

"Estamos muy contentos de reunirnos alrededor del canto popular y latinoamericano. Queremos celebrar este canto junto a los familiares y amigos que siempre nos han acompañado desde hace mucho tiempo en este viaje. Invitamos a toda la comunidad a participar de este evento." — Grupo Granizo

🎟️ Valor entrada: $2.000 📍 Lugar: La Perla del Estrecho, Pje. Emilio Körner 1034 🕙 Hora: 22:00 hrs 📅 Fecha: Viernes 14 de noviembre

Una noche para reencontrarse con las raíces, la música y la memoria viva de nuestro continente. ¡Están todos invitados!


PIANISTA LETÓN ARMANDS ĀBOLS DESLUMBRÓ AL PÚBLICO MAGALLÁNICO

POTENTE TORMENTA SOLAR GENERA AURORAS AUSTRALES EN MAGALLANES Y EXPERTOS ALERTAN POR POSIBLE INTERRUPCIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS O APAGONES

​Hoy entre las 12:00 y las 14:00 horas se registrará el peak de una tormenta solar en nuestro país, lo que podría generar apagones locales o interferencia en transmisiones de radio y satélites. Además generó que en Punta Arenas anoche se registraran vívidas auroras australes, las que se podrían repetir esta noche.

​Hoy entre las 12:00 y las 14:00 horas se registrará el peak de una tormenta solar en nuestro país, lo que podría generar apagones locales o interferencia en transmisiones de radio y satélites. Además generó que en Punta Arenas anoche se registraran vívidas auroras australes, las que se podrían repetir esta noche.

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS LANZÓ SITIO WEB OFICIAL DE TURISMO

CUÁNTO ES EL PAGO POR SER VOCAL DE MESA EN LAS ELECCIONES 2025 Y CUÁL ES LA MULTA POR NO PRESENTARSE

GRUPO GRANIZO SE REÚNE ESTE VIERNES EN LA PERLA DEL ESTRECHO PARA CELEBRAR EL CANTO LATINOAMERICANO

SEGURIDAD PÚBLICA INFORMA DESPLIEGUE PARA LAS VOTACIONES DEL PRÓXIMO DOMINGO

DIRECTOR REGIONAL DEL SBAP MAGALLANES INICIA VISITAS TÉCNICAS POR ÁREAS PROTEGIDAS DE LA REGIÓN