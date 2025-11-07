HAVSTRACTO PRESENTA POR PRIMERA VEZ EN ARGENTINA SU ÁLBUM “KITCHIKOUAR (II)”

El artista visual y sonoro HAVSTRACTO (Nicolás Vera dos Santos, Chile) presentó por primera vez en Argentina su álbum KITCHIKOUAR (II), bajo el sello EOLO Producciones, en una listening party oficial realizada en Sala Sonoman (Zapiola 353). El evento convocó a público local y visitantes de la región, logrando una sala llena y una recepción entusiasta ante esta experiencia audiovisual inmersiva.

KITCHIKOUAR (II) propone un viaje sonoro que entrelaza IDM, Witchhouse y experimentación ambiental para narrar, en siete actos, una travesía poética inspirada en los territorios australes y las atmósferas abisales de la Reserva y Parque Kawésqar, en la Región de Magallanes y Antártica Chilena. Cada track emerge como una cápsula de tiempo donde lo digital y lo orgánico confluyen en una reflexión sobre la coexistencia, la extracción de recursos, el deshielo glacial y los ecos del paisaje posthumano.

El lanzamiento fue acompañado por visuals glitch y registros de campo del propio artista, proyectados en múltiples pantallas del espacio, generando una instalación audiovisual expandida que transformó la sala en un entorno inmersivo entre lo natural y lo electrónico.

El EP fue masterizado por Rafael Cheuquelaf Bradacic, y se encuentra disponible en plataformas digitales a través de Bandcamp y YouTube​

​

