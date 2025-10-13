Punta Arenas,
13 de octubre de 2025

GUARDAPARQUES DE LA RESERVA NACIONAL MAGALLANES PAMELA VERA Y YASNA GARAY DESTACAN ROL DE LA MUJER EN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS

Cuidemos nuestros parques.

conafguardaparques

Esta mañana, en el programa “Cuidemos nuestros parques” de Polar Comunicaciones, las guardaparques Pamela Vera y Yasna Garay de la Reserva Nacional Magallanes conversaron sobre su labor, trayectoria y el importante rol que cumplen las mujeres en la conservación de los ecosistemas del sur austral.

Yasna Garay, guardaparques de Conaf desde hace 17 años, compartió parte de su experiencia, que incluye 10 años en el Parque Nacional Torres del Paine y 7 en la Reserva Nacional Magallanes. En su trayectoria ha estado vinculada a áreas de conservación, reforestación y censos, y actualmente también lidera jornadas de baños de naturaleza, actividades orientadas al bienestar y conexión consciente con el entorno natural. Además, Garay es dirigenta sindical, destacando su compromiso tanto con el medio ambiente como con el fortalecimiento del trabajo de sus colegas.

Por su parte, Pamela Vera relató su ingreso a Conaf en febrero de 2010 como jornal transitorio, y su posterior incorporación a la dotación permanente el 1 de octubre de 2013. Actualmente se desempeña como encargada de educación ambiental en la unidad, y cumple también el rol de tesorera del sindicato SGATT.

Durante la pandemia, Vera integró la comisión de género dependiente de la Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas, instancia que participó en la actualización del estatuto del consejo de guardaparques, lo que más tarde la llevó a representar a las mujeres macrozonales dentro de la institución. Asimismo, entre 2023 y 2024 asumió como encargada regional de igualdad y equidad de género, impulsando espacios de diálogo y reconocimiento a la labor femenina dentro de Conaf.

Ambas funcionarias coincidieron en la relevancia de visibilizar el trabajo de las mujeres guardaparques, quienes no solo cumplen funciones técnicas y de terreno, sino que también aportan con liderazgo, educación y perspectiva de género en la gestión ambiental. 


Incendio 20 años PNTP

CONAF REALIZÓ JORNADA QUE REFLEXIONÓ SOBRE INCENDIO DEL 2005 EN EL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE Y SU POSTERIOR RESTAURACIÓN ECOLÓGICA

OPERATIVO NOCTURNO EN PUERTO NATALES TERMINA CON PAREJA DETENIDA Y DECOMISO DE COCAÍNA, ÉXTASIS Y DINERO EN EFECTIVO

Leer Más

​Durante controles vehiculares en el marco de un operativo contra la trata de personas, fueron incautadas más de 90 dosis de cocaína, pastillas de éxtasis y un vehículo de alta gama.

agricultorpuq

AGRICULTOR DE PUNTA ARENAS APORTA CALOR AL INVIERNO A TRAVÉS DE UN MANEJO RESPONSABLE DE LA LEÑA

convivenciaslep

REDES DE CONVIVENCIA: TRABAJO EN EQUIPO Y ACOMPAÑAMIENTO A ESTUDIANTES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

Fernando de Magallanes, quién organizo una de las empresas de exploración más complejas del siglo XVI

CHILE HIJO DE MAGALLANES

WhatsApp Image 2025-10-10 at 5

REPUNTE HISTÓRICO EN EL MERCADO INTERNACIONAL DE LA LANA: QUÉ SIGNIFICA PARA LOS PRODUCTORES DE MAGALLANES

