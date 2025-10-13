GUARDAPARQUES DE LA RESERVA NACIONAL MAGALLANES PAMELA VERA Y YASNA GARAY DESTACAN ROL DE LA MUJER EN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS

Esta mañana, en el programa “Cuidemos nuestros parques” de Polar Comunicaciones, las guardaparques Pamela Vera y Yasna Garay de la Reserva Nacional Magallanes conversaron sobre su labor, trayectoria y el importante rol que cumplen las mujeres en la conservación de los ecosistemas del sur austral.

Yasna Garay, guardaparques de Conaf desde hace 17 años, compartió parte de su experiencia, que incluye 10 años en el Parque Nacional Torres del Paine y 7 en la Reserva Nacional Magallanes. En su trayectoria ha estado vinculada a áreas de conservación, reforestación y censos, y actualmente también lidera jornadas de baños de naturaleza, actividades orientadas al bienestar y conexión consciente con el entorno natural. Además, Garay es dirigenta sindical, destacando su compromiso tanto con el medio ambiente como con el fortalecimiento del trabajo de sus colegas.

Por su parte, Pamela Vera relató su ingreso a Conaf en febrero de 2010 como jornal transitorio, y su posterior incorporación a la dotación permanente el 1 de octubre de 2013. Actualmente se desempeña como encargada de educación ambiental en la unidad, y cumple también el rol de tesorera del sindicato SGATT.

Durante la pandemia, Vera integró la comisión de género dependiente de la Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas, instancia que participó en la actualización del estatuto del consejo de guardaparques, lo que más tarde la llevó a representar a las mujeres macrozonales dentro de la institución. Asimismo, entre 2023 y 2024 asumió como encargada regional de igualdad y equidad de género, impulsando espacios de diálogo y reconocimiento a la labor femenina dentro de Conaf.

Ambas funcionarias coincidieron en la relevancia de visibilizar el trabajo de las mujeres guardaparques, quienes no solo cumplen funciones técnicas y de terreno, sino que también aportan con liderazgo, educación y perspectiva de género en la gestión ambiental.

