Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

2 de octubre de 2025

APERTURA DEL COMPLEJO FRONTERIZO BELLAVISTA: AUTORIDADES REFORZARON LLAMADO A LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES Y RESPETO A LA LEY DE PESCA

​Según lo informado por la Unidad de Pasos Fronterizos, el horario de atención en el Complejo Fronterizo de Bellavista, será desde las 08:00 hasta las 22:00 horas.

Bellavista 1

​La reapertura del Paso Bellavista se realizó este primero de octubre con la presencia del Delegado Presidencial Provincial de Tierra del Fuego, José Campos Prieto, el alcalde la Timaukel, Luis Barría Andrade y los servicios contralores que operan en el Complejo Fronterizo más austral del país. Además participaron Sernapesca y la Secretaría Regional Ministerial de Salud, para dar inicio a una temporada estival con gran foco en la prevención y el cuidado del medio ambiente.

 
El complejo Bellavista cada año facilita el intercambio cultural, turístico y económico entre Chile y Argentina al sur de la isla, siendo uno de los principales motivos de los viajeros, el acceso a los parajes naturales dotados de gran cantidad de lagos, ríos y flora nativa.

 
“Hemos contado con la participación de los representantes provinciales de la Seremi de Salud y Sernapesca, con el fin de coordinar entre todos los servicios la fiscalización de la temporada de pesca que inicia a mediados de octubre. También hemos ahondado en el tema de procurar un buen año para evitar y prevenir todo lo que sea, incendios forestales”, señaló el delegado José Campos, aludiendo al encuentro de coordinación entre los distintos servicios.

 
Durante esta reunión, se trabajó en estrategias de prevención de incendios forestales y el cumplimiento de Ley N° 20.256 de Pesca Recreativa, las que se reforzarán mediante la fiscalización desplegada en el territorio y la frontera, junto a una campaña de difusión, donde la Municipalidad de Timaukel, tendrá un importante rol, que se sumará al trabajo realizado por Carabineros, Conaf y Sernapesca.

 
Por resolución exenta Nº 1.675, del 4 de julio de 2025 de la Dirección Zonal de Pesca y Acuicultura, se estableció que en el lago Deseado; lago Despreciado; los ríos Grande; Blanco y García, la actividad de pesca recreativa de especies salmonídeas, sólo podrá efectuarse con devolución obligatoria de todos los ejemplares capturados, y durante toda la temporada de pesca, usando la modalidad de pesca con devolución, con señuelo simple y anzuelo sin rebarba. Esto desde el 16 de octubre hasta el 14 de abril, durante las temporadas 2025-2026 y 2026-2027.

 
“Es muy relevante que el paso fronterizo se haya abierto antes, fomenta el turismo, Tuvimos una reunión para que coordinemos el caso de fogatas, pesca indiscriminada de salmones. Esperamos que sean conscientes en la extracción de las piezas que la ley autoriza y que respeten los lugares que son con devolución”, indicó el alcalde de Timaukel, además de llamar a “no hacer fuego en cualquier lugar”.

 
Fabiola Carrasco, asistente de Prevención de Incendios Forestales de Conaf, señaló que durante esta temporada “hay que tener cuidado con el uso del fuego porque el invierno ha sido más seco que en años anteriores y por ende, la vegetación tiene menos contenido de humedad. Por esto, se deben usar sólo las espacios habilitados para hacer fuego y tener gran precaución con las colillas de cigarro, estas no deben ser arrojadas al suelo”.

Según lo informado por la Unidad de Pasos Fronterizos, el horario de atención en el Complejo Fronterizo de Bellavista, será desde las 08:00 hasta las 22:00 horas y se habilitará el tránsito de vehículos livianos (automóviles, camionetas) así como de personas a pie, en bicicleta o motocicleta.

cogridincendios

DELEGACIÓN PRESIDENCIAL DE ÚLTIMA ESPERANZA REFUERZA LLAMADO A LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL PARQUE RADA OBTIENE RS Y QUEDA A LA ESPERA DE SER VOTADO

Leer Más

​La iniciativa contempla una inversión superior a los $4.500 millones y transformará más de 5 hectáreas en un nuevo parque urbano para el sector norponiente de la ciudad.

​La iniciativa contempla una inversión superior a los $4.500 millones y transformará más de 5 hectáreas en un nuevo parque urbano para el sector norponiente de la ciudad.

RP 6
nuestrospodcast
h2vchilerecorte

CHILE RECORTARÁ METAS DE HIDRÓGENO VERDE ANTE EL ENFRIAMIENTO DEL MERCADO GLOBAL

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR 336
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
BANNER TARAGUI GIF
h2vchilerecorte

CHILE RECORTARÁ METAS DE HIDRÓGENO VERDE ANTE EL ENFRIAMIENTO DEL MERCADO GLOBAL

CROSUR 336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
detenidoscentauro

EL PATRULLAJE CONSTANTE DE LA SECCIÓN CENTAURO DEJA 46 DETENIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
cadenanacionalboroc

MÁS CARABINEROS, LA MAYOR INVERSIÓN EN EL GES Y AUMENTO DE VIVIENDAS: EL DETALLE DEL PRESUPUESTO 2026

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250