Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

7 de octubre de 2025

COGRID PREVENTIVO REFUERZA COORDINACIÓN ANTE EMERGENCIAS FORESTALES EN TIERRA DEL FUEGO

El objetivo principal del encuentro fue presentar y actualizar los protocolos de acción ante siniestros forestales.

cogrid y mesa (5)

​En Porvenir se realizó la primera sesión del COGRID Preventivo de la temporada 2025-2026, instancia que reunió a los principales organismos de respuesta y coordinación provincial con el objetivo de reforzar los protocolos de acción ante eventuales siniestros forestales durante los próximos meses.

El encuentro contó con la participación de la Delegación Presidencial Provincial de Tierra del Fuego, junto a representantes de CONAF y SENAPRED, instituciones que expusieron los procedimientos y lineamientos operativos para enfrentar de manera coordinada las emergencias que puedan afectar el territorio fueguino.

En la jornada también estuvieron presentes los equipos de emergencia de las municipalidades de Porvenir, Primavera y Timaukel, además de Bomberos de Porvenir, SAG, Armada, Carabineros, Seremi de Salud y el Destacamento Motorizado Caupolicán N°11, reafirmando el compromiso interinstitucional frente a este tipo de contingencias.

El objetivo principal del encuentro fue presentar y actualizar los protocolos de acción ante siniestros forestales, garantizando una respuesta rápida, coordinada y eficiente entre los distintos servicios públicos, fuerzas armadas y voluntariado.

“Dentro del contexto de las acciones consideradas en la Estrategia Nacional para enfrentar el período estival, específicamente relacionada con los incendios forestales, se ha trabajado desde el más alto nivel —nacional, regional y ahora provincial— para fortalecer el COGRID preventivo. Esta coordinación busca anticiparnos y preparar nuestras capacidades humanas y materiales frente a esta amenaza que afecta a todo el país”, señaló Juan Carlos Andrades, Director Regional de SENAPRED, quien expuso la Estrategia Regional para la Gestión de Incendios Forestales 2025 -2026.

Mientras que el delegado presidencial provincial de Tierra del Fuego, José Campos Prieto, hizo énfasis en la importancia de la prevención para esta temporada: “tenemos antecedentes de que este es un año más seco, donde ha caído menos lluvia, y eso nos hace tener que trabajar de forma más intensa las materias de prevención, ya que la primera línea es prevenir y después actuar de la forma más rápida posible”.

Mesa Provincial de Prevención y Mitigación de Incendios Forestales

Además, se realizó la segunda reunión de la Mesa Provincial de Prevención y Mitigación de Incendios Forestales, la cual también se enmarca en el trabajo preventivo reforzado durante el gobierno Gabriel Boric. Este espacio busca generar colaboración y coordinación entre las distintas políticas públicas sectoriales estratégicas, promoviendo un enfoque integral de gestión del riesgo enfocado en las particularidades del territorio.

Para la temporada 2025-2026 se acordó fortalecer de manera conjunta los ejes de prevención social y difusión, así como de regulación y mitigación, con el objetivo de sensibilizar a la población local y a los turistas en torno a la prevención de incendios forestales. Estas acciones responden a las principales causas de incendios identificadas en la provincia, entre las que destacan las faenas agrícolas y pecuarias, además de conductas asociadas a fumar y al desplazamiento de vehículos o personas.

Bellavista 1

APERTURA DEL COMPLEJO FRONTERIZO BELLAVISTA: AUTORIDADES REFORZARON LLAMADO A LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES Y RESPETO A LA LEY DE PESCA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CONSEJO REGIONAL APRUEBA COFINANCIAMIENTO PARA 185 NUEVAS VIVIENDAS EN PUNTA ARENAS

Leer Más

El conjunto habitacional, construido en un loteo de 28.408 metros cuadrados, además contempla una sala de uso múltiple, sistema de conducción de aguas lluvias, redes de servicio y áreas verdes.

El conjunto habitacional, construido en un loteo de 28.408 metros cuadrados, además contempla una sala de uso múltiple, sistema de conducción de aguas lluvias, redes de servicio y áreas verdes.

goreviviendas
nuestrospodcast
gasescuelaslep

CON NUEVA INSTALACIÓN DE GAS LA ESCUELA BERNARDO O’HIGGINS DE PUERTO NATALES ES LA PRIMERA CON SELLO VERDE

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR 336
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
H2V-Imagen

SEREMI DE HACIENDA VALORA EL AVANCE DEL PROYECTO DE FOMENTO AL HIDRÓGENO VERDE

CROSUR 336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
casino 336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
enapssm

SERVICIO DE SALUD MAGALLANES Y ENAP LANZAN CAMPAÑA “SÚMATE CON ENERGÍA POR LA PREVENCIÓN” PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DEL CÁNCER DE MAMA Y CERVICOUTERINO

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
IMG_7031[1]

ASEET MAGALLANES PROMOCIONA PATAGONIA EN LA FERIA DE TURISMO MÁS IMPORTANTE DE LATINOAMÉRICA

amigo familia

AMIGO DE LA FAMILIA

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.