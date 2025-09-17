Punta Arenas,
17 de septiembre de 2025

ROTURA DE MATRIZ EN REGIMIENTO PUDETO AFECTA SUMINISTRO DE AGUA EN DIVERSOS SECTORES DE PUNTA ARENAS

​Aguas Magallanes activó protocolos de emergencia y trabaja en reparaciones para normalizar el servicio.

Magallanes-Pudeto-4-1024x625

Durante la mañana de este miércoles 17 de septiembre, alrededor de las 09:00 horas, se produjo la rotura accidental de una importante matriz de agua potable al interior del Regimiento Pudeto, luego de que una maquinaria realizara trabajos de movimiento de tierra.

Aguas Magallanes informó que, en coordinación con el personal del Regimiento, se activaron de inmediato los protocolos de emergencia para resguardar la continuidad del servicio.

La empresa indicó que la matriz abastece a parte del sector central de la ciudad, por lo que se están ejecutando maniobras para controlar la emergencia y reparar la infraestructura dañada. Mientras duren las labores, podrían registrarse episodios de baja presión, turbiedad o incluso cortes temporales de agua en algunos sectores.



alimentosseremisalud

FIESTAS PATRIAS: SEREMI DE SALUD REFUERZA FISCALIZACIONES Y ENTREGA MÁS DE 45 PERMISOS PARA PUESTOS DE VENTA DE ALIMENTOS EN PARQUE MARÍA BEHETY

MULTITUDINARIO INICIO DE LA FIESTA CRIOLLA EN EL PARQUE MARÍA BEHETY

Familias y comerciantes destacaron el buen ambiente y la organización del festejo patrio.


Familias y comerciantes destacaron el buen ambiente y la organización del festejo patrio.


578634

LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ INICIAN UNA CAMPAÑA MUNDIAL PARA COMPARTIR LA SOLUCIÓN BÍBLICA A LA VIOLENCIA

LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ INICIAN UNA CAMPAÑA MUNDIAL PARA COMPARTIR LA SOLUCIÓN BÍBLICA A LA VIOLENCIA

2

EN TE DEUM OBISPO OSCAR BLANCO EN SU HOMILÍA ORÓ POR LA PATRIA

munipuq

MUNICIPIO FISCALIZA REFUGIO DE ANIMALES: DETECTARON PROBLEMAS DE INFRAESTRUCTURA Y HACINAMIENTO

