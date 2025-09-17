ROTURA DE MATRIZ EN REGIMIENTO PUDETO AFECTA SUMINISTRO DE AGUA EN DIVERSOS SECTORES DE PUNTA ARENAS

Durante la mañana de este miércoles 17 de septiembre, alrededor de las 09:00 horas, se produjo la rotura accidental de una importante matriz de agua potable al interior del Regimiento Pudeto, luego de que una maquinaria realizara trabajos de movimiento de tierra.

Aguas Magallanes informó que, en coordinación con el personal del Regimiento, se activaron de inmediato los protocolos de emergencia para resguardar la continuidad del servicio.

La empresa indicó que la matriz abastece a parte del sector central de la ciudad, por lo que se están ejecutando maniobras para controlar la emergencia y reparar la infraestructura dañada. Mientras duren las labores, podrían registrarse episodios de baja presión, turbiedad o incluso cortes temporales de agua en algunos sectores.





