LEY DE CABOTAJE: CONGRESO DESPACHA INICIATIVA QUE REGULA Y FORTALECE EL TRANSPORTE DE CARGAS

Con 113 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones, la Cámara de Diputados y Diputadas despachó finalmente el Proyecto de Ley que modifica la Ley de Fomento a la Marina Mercante y la Ley de Navegación, que busca modernizar y optimizar la regulación del transporte naviero de carga.

La iniciativa, liderada por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones junto con el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, permitirá una mayor eficiencia logística en el transporte de cargas, reducir las emisiones contaminantes y disminuir las tarifas del cabotaje marítimo de contenedores y otros costos asociados.

Asimismo, esta modificación a la ley tiene un especial énfasis en seguridad y soberanía nacional, ya que fue elaborada con la participación del Ministerio de Defensa y cuenta con una evaluación positiva de la Armada.

"Hoy es un día histórico para nuestro país, ya que después de 13 años, por fin Chile contará con una ley que moderniza y regula las normas de navegación, que permitirá el ingreso de inversión extranjera en el transporte de cargas, pero que protege el cabotaje de las naves nacionales, principalmente aquellas que operan en el extremo sur. Esta es una iniciativa que impulsa la economía y fortalece el empleo de nuestros connacionales, pero también es un paso importante en la preservación del medio ambiente, ya que el transporte marítimo es casi un 70% más sustentable que otros modos", aseguró el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz.

En tanto, el ministro de Economía, Fomento y Turismo, Álvaro García, aseguró que "esto es una gran noticia para la economía chilena. Es una buena noticia para los exportadores y para los importadores, pero también para los bienes que compran los chilenos en el país, cuyo precio se van a ver disminuidos por el menor costo de transporte que tendrán. Es también una gran noticia para el empleo, porque vamos a tener más industrias de

transporte marítimo instalada en Chile. Eso es precisamente lo que logra esta ley, fortalecer el crecimiento y traer más fuentes de empleo para chilenos y chilenas".

Entre los beneficios tangibles están una reducción de entre un 19% y 39% en la tarifa del flete de contenedores y otros costos asociados, lo que representa un ahorro cercano a los USD 267 millones al año. Además, permitirá fortalecer la actividad en el norte del país con especial énfasis en el flujo de los puertos, y una mayor oferta del transporte terrestre de corta distancia. Esto ayudará principalmente a las MiPymes importadoras y exportadoras que tienen menor capacidad de negociación con las navieras en comparación con las grandes empresas.

Con su aprobación en la sala, el proyecto que modifica la Ley de Fomento a la Marina Mercante y la Ley de Navegación queda listo para su promulgación por parte del Presidente Gabriel Boric y posterior publicación en el Diario Oficial.

