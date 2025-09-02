Punta Arenas,
2 de septiembre de 2025

PASA AL SENADO PROYECTO DEL DIPUTADO BIANCHI QUE ENDURECE LAS SANCIONES POR EVASIÓN Y AUMENTA LA FISCALIZACIÓN EN EL TRANSPORTE PÚBLICO

​La iniciativa viene a dar una señal de justicia, especialmente con la regiones, ya que en las regiones generalmente se pagan los pasajes, y estos terminan subsidiando al millón de evasores diarios que tiene el Transantiago.

bianchodiputadi

​Por unanimidad la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó y despachó al Senado para su segundo trámite el proyecto de Ley de autoría del diputado Carlos Bianchi que aumenta las penas y refuerza la fiscalización dentro del transporte público de pasajeros.

La iniciativa viene a dar una señal de justicia, especialmente con la regiones, ya que en las regiones generalmente se pagan los pasajes, y estos terminan subsidiando al millón de evasores diarios que tiene el Transantiago.

Para el diputado independiente Carlos Bianchi, con este proyecto se avanza a paso firme en terminar con una discriminación, que afecta principalmente a quienes sí pagan su pasaje "se aprobó por unanimidad el proyecto que tiene que ver con la grosera evasión en el transporte público en Santiago de Chile, el Transantiago. Esto no ocurre en ninguna región de Chile, en las regiones las personas pagan y pagan un transporte que no es de la calidad como lo tiene la capital, por esto es que esta situación era del todo discriminatorio y del todo abusiva aún cuando existen personas que en el mismo Transantiago pagan su pasaje, un porcentaje muy importante lo evade".

Bianchi agregó que la iniciativa, que cuenta con la urgencia y apoyo del Ejecutivo, busca aminorar el daño fiscal que provoca la evasión, especialmente ante un escenario económico con un alto endeudamiento estatal "es necesario atraer estos recursos dada la estrechez económica que tenemos como país, este proyecto que ahora pasa a el Senado con urgencia suma espero que pronto sea ley, y se acabe todo este abuso de un porcentaje importante de personas que evaden el transporte público en Santiago, no así en todas las regiones de nuestro país, y particularmente en nuestra Región de Magallanes".

La jornada tuvo como objetivos centrales analizar el estado de avance del Plan Estratégico Local, proponiendo mejoras al diseño y a la prestación del apoyo técnico-pedagógico que entrega el Servicio Local a los establecimientos y sus equipos, fortaleciendo así la mejora continua y la calidad de la educación pública en Magallanes.

​La jornada tuvo como objetivos centrales analizar el estado de avance del Plan Estratégico Local, proponiendo mejoras al diseño y a la prestación del apoyo técnico-pedagógico que entrega el Servicio Local a los establecimientos y sus equipos, fortaleciendo así la mejora continua y la calidad de la educación pública en Magallanes.

SENAMA ENTREGA MÁS DE 76 MILLONES DE PESOS PARA FINANCIAR PROYECTOS DE AGRUPACIONES DE MAYORES EN MAGALLANES

