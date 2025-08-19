Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER 250 85 AÑOS
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur inv
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ GIF
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

19 de agosto de 2025

PREMIO NACIONAL DE MEDIO AMBIENTE DESTACA EL VALOR DEL PROYECTO "RESPIRA PATAGONIA" PARA LA RECUPERACIÓN DE LA ESTEPA, PATRIMONIO NATURAL DE LA REGIÓN

​Respira Patagonia se presenta como uno de los proyectos de acción climática más innovadores a nivel nacional, con la participación de un importante número de ganaderos con una proyección territorial que bordea las 350 mil hectáreas.

Nicolo durante una visita a Plan-C

En el marco de un conversatorio realizado en el Club Croata de Punta Arenas, el Premio Nacional de Medio Ambiente, Nicolo Gligo Viel, subrayó la relevancia de iniciativas como Respira Patagonia, impulsado por Plan-C, para enfrentar los desafíos de la crisis climática y la degradación de los ecosistemas.


Gligo recalcó que, "el principal impacto y objetivo fundamental de Respira Patagonia es la recuperación de la pradera, más allá de la fijación de carbono. Este último es un mecanismo que permite generar recursos internacionales, pero lo verdaderamente valioso es cómo esos recursos se convierten en una herramienta para restaurar un suelo que hoy sigue erosionándose progresivamente. Respira Patagonia destaca además por su escala y proyección masiva, lo que lo convierte en una iniciativa única en el país", indicó. "Creo que debemos darle todo el apoyo posible, porque representa una oportunidad concreta para revertir la degradación y avanzar hacia un modelo de desarrollo ambientalmente sustentable para la región".


Respira Patagonia se presenta como uno de los proyectos de acción climática más innovadores a nivel nacional, con la participación de un importante número de ganaderos con una proyección territorial que bordea las 350 mil hectáreas. Fernando Baeriswyl, Ingeniero Agrónomo y Director de Innovación del proyecto detalló que, "el enfoque de esta iniciativa se basa en prácticas regenerativas, la conservación de la biodiversidad y la implementación de planes de manejo predial orientados a la restauración de suelos esteparios. A través del mercado voluntario de carbono, se proyecta generar beneficios ambientales y económicos de largo plazo".


La obra más reciente de Nicolo Gligo (y otros), América Latina y El Caribe: una de las últimas fronteras para la vida, plantea la urgencia de impulsar modelos de desarrollo que integren ciencia, políticas públicas y ordenamiento territorial. Sus reflexiones dialogan directamente con el propósito de Respira Patagonia: ofrecer soluciones basadas en la naturaleza que articulen la acción climática global con la realidad local de la Patagonia.


De este modo, la visita del académico refuerza el impacto local y la proyección internacional de Respira Patagonia como iniciativa que no solo contribuye a la mitigación del cambio climático, sino que también genera nuevas oportunidades para la recuperación de los ecosistemas de la estepa regional.


magallanessaopaulo

MAGALLANES SE CONSOLIDA COMO DESTINO TURÍSTICO GLOBAL GRACIAS AL ÉXITO DEL PROYECTO RED ASOCIATIVA 2025

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

MINEDUC ANUNCIA AVANCE DE LA HOJA DE RUTA INNOVA TP EN MAGALLANES CON CREACIÓN DE HUB DE INNOVACIÓN TÉCNICO-PROFESIONAL

Leer Más

​El subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, destacó que “este esfuerzo que estamos realizando como país es inédito. Nuestro objetivo estratégico es conectar la formación técnica con las nuevas industrias".

​El subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, destacó que “este esfuerzo que estamos realizando como país es inédito. Nuestro objetivo estratégico es conectar la formación técnica con las nuevas industrias".

mineductpmagallanes
nuestrospodcast
Inauguración ISAES 2025

PUNTA ARENAS RECIBE A MÁS DE UN CENTENAR DE ESPECIALISTAS EN CIENCIAS DE LA TIERRA EN ANTÁRTICA

INE 336
Noticias
Destacadas
crosur inv
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
Inauguración ISAES 2025

PUNTA ARENAS RECIBE A MÁS DE UN CENTENAR DE ESPECIALISTAS EN CIENCIAS DE LA TIERRA EN ANTÁRTICA

crosur inv
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
SANCHEZ GIF
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS (8)

ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS DESLUMBRA CON FUNCIONES A TEATRO LLENO

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
publiciteaqui250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ GIF
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
foto_0000000220250815184533

HAROLD MAYNE-NICHOLLS REUNIÓ FIRMAS NECESARIAS PARA SER CANDIDATO PRESIDENCIAL

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250