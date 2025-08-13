Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER 250 85 AÑOS
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur inv
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ GIF
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

13 de agosto de 2025

CHILE IMPULSA PROYECTO PIONERO DE HIDRÓGENO VERDE EN LA ANTÁRTICA

​En la actualidad, INACH trabaja en la elaboración del expediente técnico para postular el proyecto a fondos de inversión pública, con miras a su implementación entre 2026 y 2027.

Escudero_11

 En un paso decisivo hacia la descarbonización de sus operaciones científicas en el Continente Blanco, Chile ha avanzado en el diseño de un proyecto piloto de energías renovables no convencionales e hidrógeno verde en la base científica "Profesor Julio Escudero", perteneciente al Instituto Antártico Chileno (INACH) y ubicada en la isla Rey Jorge.


Esta iniciativa, liderada por el INACH, es el resultado de un trabajo colaborativo con la agencia alemana GIZ, en el marco del proyecto Team Europe para el Desarrollo del Hidrógeno Renovable, cofinanciado por la Unión Europea y el Ministerio Federal de Economía y Energía de Alemania, y cuenta con el apoyo del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena.


El proyecto busca reemplazar progresivamente el uso de diésel por un sistema de generación de energía sustentable, basado en fuentes solares y eólicas, almacenamiento en baterías y celdas de combustible de hidrógeno verde. Ricardo Faúndez, jefe de la Unidad de Proyectos del INACH, expresó que "presentamos esta iniciativa de uso de Energías Renovables no Convencionales con generación de hidrógeno in situ en territorio antártico, en la Reunión Consultiva del Tratado Antártico (RCTA) en Milán, Italia. Esta propuesta significa un importante aporte de nuestro país en la búsqueda del uso de energías limpias en la infraestructura antártica, además de ser muy valorada por nuestros pares internacionales. Este tipo de proyectos corresponde a un objetivo trazado por INACH de buscar reducir al máximo la huella de carbono reduciendo el uso de combustibles fósiles, compartiendo y promoviendo su implementación por otros programas antárticos."


El proyecto surge tras la realización de dos estudios en 2022 y 2023, que evaluaron la viabilidad técnica y económica del uso de hidrógeno como fuente de electricidad y calor en condiciones extremas como las de la Antártica. Ambos estudios concluyeron que es factible desarrollar un sistema modular que permita producir, almacenar y utilizar hidrógeno renovable in situ, reduciendo significativamente la huella de carbono de las operaciones científicas y logísticas en la zona.


El carácter modular y escalable del sistema permitiría extender esta solución a otras bases científicas en el futuro, posicionando a nuestro país como un referente internacional en la implementación de tecnologías limpias en ambientes extremos. Además, el proyecto contempla generar información técnica valiosa sobre el rendimiento de cada etapa del proceso energético, facilitando su replicabilidad en otras regiones aisladas del planeta.


En la actualidad, INACH trabaja en la elaboración del expediente técnico para postular el proyecto a fondos de inversión pública, con miras a su implementación entre 2026 y 2027. Este esfuerzo refleja el compromiso de Chile con la sostenibilidad en el Continente Blanco y su liderazgo en el desarrollo de soluciones energéticas innovadoras, alineadas con los principios del Sistema del Tratado Antártico.


El INACH es un organismo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores con plena autonomía en todo lo relacionado con asuntos antárticos de carácter científico, tecnológico y de difusión. El INACH cumple con la Política Antártica Nacional incentivando el desarrollo de la investigación de excelencia, participando efectivamente en el Sistema del Tratado Antártico y foros relacionados, fortaleciendo a Magallanes como puerta de entrada al Continente Blanco y realizando acciones de divulgación del conocimiento antártico en la ciudadanía. El INACH organiza el Programa Nacional de Ciencia Antártica (PROCIEN).


ethanwuon

“NO INFRINGIÓ NORMA ALGUNA”: LOS ANTECEDENTES CON LOS QUE LA DEFENSA DE ETHAN GUO BUSCA EL SOBRESEIMIENTO Y QUE EL PILOTO DEJE LA ANTÁRTICA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

CARABINEROS INCAUTA MÁS DE UN KILO DE MARIHUANA EN OPERATIVO EN PUNTA ARENAS

Leer Más

​La acción policial culminó con dos detenidos de nacionalidad colombiana y la incautación de droga y dinero en efectivo.

​La acción policial culminó con dos detenidos de nacionalidad colombiana y la incautación de droga y dinero en efectivo.

evidenciapuqdrogas
nuestrospodcast
Escudero_11

CHILE IMPULSA PROYECTO PIONERO DE HIDRÓGENO VERDE EN LA ANTÁRTICA

INE 336
Noticias
Destacadas
crosur inv
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
FOTO PLAZA DE JUSTICIA UMAG

ATENCIONES DEL SECTOR JUSTICIA SE TRASLADAN ESTE JUEVES 14 HASTA LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES

crosur inv
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
SANCHEZ GIF
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
PREFIJO LLAMADA COMERCIAL

DESDE ESTE MIÉRCOLES LAS LLAMADAS COMERCIALES Y MASIVAS DEBERÁN LLEVAR LOS PREFIJOS 600 Y 809 PARA SU IDENTIFICACIÓN

RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
publiciteaqui250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ GIF
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
AquaChile Ballon 1

50 EMPRENDEDORES DE PUERTO NATALES SE GRADÚAN DE LA ACADEMIA DE FORMACIÓN DE AQUACHILE Y ADQUIEREN HERRAMIENTAS CLAVE PARA IMPULSAR EL ÉXITO DE SUS NEGOCIOS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)