29 de septiembre de 2025

PUNTA ARENAS: VIENTO PROVOCA DAÑOS ESTRUCTURALES Y DEJA SECTORES SIN SUMINISTRO ELÉCTRICO

​Fuertes vientos en la jornada del lunes provocan daños estructurales y afectaciones en el suministro eléctrico en el centro de la ciudad.

La jornada de este lunes 29 de septiembre ha estado marcada por intensas rachas de viento en Punta Arenas, generando diversos problemas y obligando a las autoridades a tomar medidas de precaución.

Uno de los incidentes se registró durante esta tarde en el centro de la ciudad, específicamente en calle José Menéndez, donde parte de la fachada del edificio de la Delegación Presidencial se desprendió y cayó desde las alturas. Se hace un llamado urgente a la precaución de los peatones que transitan por este sector.

A estos problemas se suman cortes de luz reportados en distintos puntos, producto de las afectaciones causadas por el viento a la infraestructura eléctrica. Ante la emergencia, equipos municipales han estado recorriendo los sectores críticos de la ciudad, trabajando para prevenir riesgos adicionales y atendiendo los llamados de la comunidad. 


PUNTA ARENAS: VIENTO PROVOCA DAÑOS ESTRUCTURALES Y DEJA SECTORES SIN SUMINISTRO ELÉCTRICO

UN 60% DE AVANCE PRESENTA LA NUEVA SEDE SOCIAL DE LA POBLACIÓN CHAPARRO

​El nuevo edificio ofrecerá un diseño de vanguardia y contará con oficinas, salas multiuso y más de 300 m² destinados al uso de la comunidad.

​El nuevo edificio ofrecerá un diseño de vanguardia y contará con oficinas, salas multiuso y más de 300 m² destinados al uso de la comunidad.

RONDA INSPECTIVA EN TEMAS DE SEGURIDAD REALIZARON AUTORIDADES DE JUSTICIA EN EL CDP DE PUERTO NATALES

RONDA INSPECTIVA EN TEMAS DE SEGURIDAD REALIZARON AUTORIDADES DE JUSTICIA EN EL CDP DE PUERTO NATALES

ESTUDIANTES DE PUNTA ARENAS CREAN OBRAS VISUALES INSPIRÁNDOSE EN LA MEMORIA HISTÓRICA DE CHILE Y EL MUNDO

INVITAN A PARTICIPAR EN EL TERCER CONCURSO DE CUENTOS PARA ESTUDIANTES SECUNDARIOS

