PUNTA ARENAS: VIENTO PROVOCA DAÑOS ESTRUCTURALES Y DEJA SECTORES SIN SUMINISTRO ELÉCTRICO

La jornada de este lunes 29 de septiembre ha estado marcada por intensas rachas de viento en Punta Arenas, generando diversos problemas y obligando a las autoridades a tomar medidas de precaución.

Uno de los incidentes se registró durante esta tarde en el centro de la ciudad, específicamente en calle José Menéndez, donde parte de la fachada del edificio de la Delegación Presidencial se desprendió y cayó desde las alturas. Se hace un llamado urgente a la precaución de los peatones que transitan por este sector.

A estos problemas se suman cortes de luz reportados en distintos puntos, producto de las afectaciones causadas por el viento a la infraestructura eléctrica. Ante la emergencia, equipos municipales han estado recorriendo los sectores críticos de la ciudad, trabajando para prevenir riesgos adicionales y atendiendo los llamados de la comunidad.

