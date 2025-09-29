Punta Arenas,
29 de septiembre de 2025

MAGALLANES EN 100 PALABRAS ALCANZA MÁS DE 6 MIL CUENTOS RECIBIDOS EN EDICIÓN ANIVERSARIO

​La décima versión del concurso literario, presentado por Enap y Fundación Plagio, estuvo a solo 16 relatos de superar su récord, demostrando cómo la invitación a imaginar lo extraordinario resonó en toda la región.

​La premiación se realizará en diciembre de este año.

 
La pregunta “¿Te lo imaginas?” no sólo encendió la creatividad, sino que también motivó una participación masiva que llevó a Magallanes en 100 Palabras a rozar su cifra histórica. La décima edición del certamen, presentado por Enap y Fundación Plagio, recibió 6.045 cuentos breves, ubicándose a tan solo 16 relatos del récord establecido en 2019, cuando se alcanzaron 6.061 textos; y un 23% más que el número de relatos recibidos en la versión del año pasado.

 
El lema de este año –diseñado para inspirar a los magallánicos y magallánicas a encontrar lo extraordinario en lo cotidiano– y el premio especial “Enap: 80 años en 100 palabras”, en conmemoración de las ocho décadas del descubrimiento del petróleo, demostraron ser un motor poderoso. Desde Porvenir hasta Puerto Natales, y desde las heladas costas del Estrecho hasta las estepas interiores, cientos de autores de todas las edades respondieron al llamado con imaginación y emoción, consolidando una vez más al concurso como el espacio literario más importante del extremo sur.
“Estamos emocionados por esta respuesta increíble de la comunidad. Que hayamos estado tan cerca del récord histórico en un año aniversario demuestra el cariño y la apropiación que la gente siente por este proyecto”, señaló Soledad Camponovo, coordinadora general de Fundación Plagio.

 
Rodrigo Bustamante, gerente de Enap Magallanes, destacó que "como Enap nos enorgullece profundamente ver a nuestra región plasmando su identidad a través de más de 6.000 cuentos en esta décima edición de Magallanes en 100 Palabras; y más aún este año, ya que estamos conmemorando los 80 años del descubrimiento del petróleo con una categoría especial para relevar este hito histórico para la región y el país”.

 
La masiva participación refleja la vitalidad de la escritura creativa en el extremo austral y consolida una década de trabajo continuo por parte de Enap y Fundación Plagio, junto a sus colaboradores.

 
PRÓXIMO HITO: CEREMONIA DE PREMIACIÓN

 

El prestigioso jurado de la décima edición de Magallanes en 100 Palabras –integrado por el destacado escritor magallánico Pavel Oyarzún, el periodista y novelista Patricio Jara, y la reconocida escritora chilena Alejandra Costamagna– se encuentra actualmente en la fase de evaluación de los más de 6.000 relatos recibidos, para seleccionar a los ganadores de las ocho categorías en competencia.

 

La tan esperada ceremonia de premiación está programada para la primera quincena de diciembre de 2025 en el Centro Cultural Claudio Paredes Chamorro, donde se revelarán los autores de los mejores 100 cuentos que integrarán el libro conmemorativo de este aniversario.


DE PUNTA ARENAS AL MUNDO: RAMÓN DÍAZ ETEROVIC SE CONSAGRA COMO EL PREMIO NACIONAL DE LITERATURA 2025

UN 60% DE AVANCE PRESENTA LA NUEVA SEDE SOCIAL DE LA POBLACIÓN CHAPARRO

​El nuevo edificio ofrecerá un diseño de vanguardia y contará con oficinas, salas multiuso y más de 300 m² destinados al uso de la comunidad.

​El nuevo edificio ofrecerá un diseño de vanguardia y contará con oficinas, salas multiuso y más de 300 m² destinados al uso de la comunidad.

VISITA A CDP PUERTO NATALES5

RONDA INSPECTIVA EN TEMAS DE SEGURIDAD REALIZARON AUTORIDADES DE JUSTICIA EN EL CDP DE PUERTO NATALES

ESTUDIANTES DE PUNTA ARENAS CREAN OBRAS VISUALES INSPIRÁNDOSE EN LA MEMORIA HISTÓRICA DE CHILE Y EL MUNDO

EL AMIGO DE LA FAMILIA

INVITAN A PARTICIPAR EN EL TERCER CONCURSO DE CUENTOS PARA ESTUDIANTES SECUNDARIOS

