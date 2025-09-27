Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
PARRILLAS CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino gif
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

27 de septiembre de 2025

SEREMI DE JUSTICIA VALORA REFORMA MODERNIZADORA DEL SISTEMA NOTARIAL

Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat. ​

PROMULGACIÓN LEY DE NOTARIOS

Luego de una tramitación de más de seis años, la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat, destacó la reciente promulgación de la anhelada Reforma al Sistema Notarial y Registral, la cual tiene un fuerte foco en transparencia, fiscalización y en la calidad del servicio que se entrega a las y los usuarios. Así lo valoró la autoridad regional, luego que fuera calificada como la mayor reforma modernizadora del sistema registral notarial de los últimos años por las autoridades de Gobierno, encabezadas por el Vicepresidente de la República, Álvaro Elizalde, y el Ministro de Justicia, Jaime Gajardo, junto al ministro de Hacienda, Nicolás Grau y la Ministra Segpres, Macarena Lobos.

Como parte de la agenda de modernización del Estado y fortalecimiento institucional, la personera resaltó el foco de esta reforma, que apunta al interés general y el bienestar de la ciudadanía. Esto, fruto del resultado de un trabajo transversal y coordinado entre los distintos poderes del Estado. Para ello, ésta proporciona estándares claros de transparencia, limita el tiempo de ejercicio en el cargo a los 75 años, fija tarifas máximas para los trámites notariales e incorpora un ámbito de fiscalización.

Al respecto, subrayó que uno de los grandes pilares de la ley es entregarle más confianza a la ciudadanía: “las personas que van a ejercer los oficios de notarios, archiveros y conservadores van a estar ahí por sus méritos, por sus capacidades, y no por ninguna otra razón externa. Su designación no se realizará en el Poder Judicial, sino que para ello se establece todo un procedimiento a través de la Alta Dirección Pública, con concursos objetivos, transparentes, donde no habrá cortapisas para poder postular a dichos cargos”.

“Otra gran modificación tiene que ver con las condiciones del servicio: notarios, archiveros y conservadores van a tener una serie de obligaciones para la prestación del servicio. Primero se van a fijar las tarifas máximas que van a poder cobrar. Estas serán fiscalizadas por el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC). Y, en segundo lugar, se establecerán requisitos para lo cual se va a unificar la prestación del servicio, en materia de horario de funcionamiento y de la forma en que prestan el servicio, como también de las tarifas”, agregó.

Asimismo, todo ello se va a auditar anualmente, de manera que las personas podrán reclamar ante el SERNAC cuando perciban que no se les brinda el servicio que dice la ley que deberían recibir.

Finalmente, remarcó que mediante esta Reforma Notarial se entregará un mejor servicio, con regulaciones específicas, tarifas máximas y también un control muy claro y eficiente de la labor que prestan, lo que se traducirá en un sistema registral notarial más eficiente, transparente y al servicio de las necesidades de las personas.


seremimideso

SEREMI DANILO MIMICA INFORMA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALBERGUES EN LA REGIÓN Y HACE UN LLAMADO A LA COMUNIDAD A RESPONDER LA ENCUESTA DE BIENESTAR SOCIAL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

BRIGADA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL DE LA PDI RESCATAN A CAN QUE SE ENCONTRABA EN SITUACIÓN DE ABANDONO

Leer Más

Al interior de un inmueble en el sector sur de Punta Arenas.


Al interior de un inmueble en el sector sur de Punta Arenas.


70664f95-dd36-4769-8945-a1a2a1febf85
nuestrospodcast
DSC_2031

ABREN POSTULACIONES AL PROGRAMA LATITUDES AUSTRAL PARA EMPRENDEDORES DE MAGALLANES Y AYSÉN

INE 336
Noticias
Destacadas
PARRILLAS CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
BANNER TARAGUI GIF
amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

PARRILLAS CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
casino gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ict_agosto-2025_900x600px-(2)

ÍNDICE DE COSTOS DEL TRANSPORTE REGISTRÓ UNA VARIACIÓN MENSUAL DE 0,5% EN AGOSTO DE 2025

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
armadabinacional

AUTORIDADES MARÍTIMAS DEL ÁREA DEL CANAL BEAGLE SE REÚNEN EN ENCUENTRO BILATERAL EN PUERTO WILLIAMS

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)