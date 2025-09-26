Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
PARRILLAS CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino gif
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

26 de septiembre de 2025

CRISIS EN VIVIENDAS SOCIALES: MINVU ADMITE FALTA DE RECURSOS Y DEUDA SUPERA LOS US$1.000 MILLONES

​El problema impacta a empresas constructoras, desarrolladoras y proveedores a nivel nacional, e incluso comprende deudas pendientes con los dueños de terrenos comprados por el Ministerio.

minvuchile

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) reconoció a empresas del sector que no dispone de fondos suficientes para concretar pagos a quienes desarrollan viviendas sociales, generando una deuda que la industria calcula superior a los US$ 1.000 millones.

La situación afecta a inmobiliarias, constructoras y proveedores de todo el país, e incluso incluye pagos pendientes a propietarios de terrenos adquiridos por la cartera.

Según correos internos obtenidos por DF, el Minvu señaló a las empresas que, aunque existe ejecución presupuestaria, no hay “disponibilidad de caja ni aporte fiscal suficiente” para cubrir los pagos, los cuales podrían no concretarse hasta marzo de 2026, cuando se emita un nuevo decreto de modificación presupuestaria.

Esta confirmación llegó tras meses de rumores en el sector, y varios ejecutivos aseguran que sus empresas enfrentan deudas que superan los US$ 40 millones.

Plan de Emergencia Habitacional

El origen del problema se encuentra en el Plan de Emergencia Habitacional (PEH), lanzado en 2022 para reducir el déficit habitacional de 640 mil hogares mediante subsidios a proyectos privados. Los principales instrumentos del plan, los decretos DS19 y DS49, permiten a familias acceder a su primera vivienda o a hogares vulnerables financiar la compra o construcción de casas.

Sin embargo, los pagos pendientes en ambos sistemas han paralizado proyectos y retrasado entregas, afectando a familias que ya habitan algunas viviendas construidas.

Para intentar mitigar la situación, el Minvu implementó un modelo de confirming a través de BancoEstado, que permite adelantar pagos con intereses que asumen las empresas, aunque solo aplica a algunos proyectos. Desde la industria, califican esta medida como un “parche” insuficiente frente al riesgo de quiebras y reorganizaciones financieras, especialmente para pequeñas y medianas constructoras.

De acuerdo al citado medio, la cartera atribuye la crisis a gastos mayores a los presupuestados, reactivación de obras y recursos insuficientes.

La respuesta del Minvu

A través de un comunicado, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo aclaró que su gestión se enmarcan en el programa aprobado anualmente por el Congreso y ratificado por Hacienda, y que aproximadamente el 90% del presupuesto sectorial anual se destina a compromisos históricos de años anteriores.

La cartera descartó tener pagos pendientes a empresas por las cifras mencionadas en el citado medio, señalando que estas podrían derivarse de una confusión entre proyección de gasto y deuda pendiente, y precisó que algunos Serviu, principalmente en la región Metropolitana, proyectan gastos superiores a su presupuesto vigente, situación que ya está siendo abordada con apoyo de la Dirección de Presupuestos.

Asimismo, el Minvu destacó que programas como el DS19 permiten el pago de anticipos sujetos a disponibilidad de recursos y reconoció que el sector construcción ha enfrentado presiones financieras y de ejecución de obras derivadas de la pandemia. La estimación de gasto de los Serviu se realiza según el avance de los proyectos, muchos de los cuales se extienden entre distintos gobiernos.

En este contexto, se subrayó el trabajo conjunto con las empresas para acelerar el Plan de Emergencia Habitacional, cumpliendo con la legalidad vigente y reforzando la inversión pública, la actividad del sector construcción y el acceso a vivienda para las familias.

Fuente: adnradio.cl 




MINVU - Visita piloto viviendas Primavera_2

FAMILIAS DE CERRO SOMBRERO VISITARON LA VIVIENDA PILOTO DEL PROYECTO HABITACIONAL "VILLA PIONEROS"

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PDI PUNTA ARENAS REALIZA DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS EN EL MARCO DE UNA INVESTIGACIÓN POR ESTAFA PIRAMIDAL

Leer Más

​El jefe de la Bridec Punta Arenas, subprefecto Francisco Garrido Valenzuela, señaló que “se pudo determinar que el 18 de septiembre, la empresa cerró su plataforma, defraudando a más de 1.000 personas, con un perjuicio económico que, al momento, supera los 200 millones de pesos”.

​El jefe de la Bridec Punta Arenas, subprefecto Francisco Garrido Valenzuela, señaló que “se pudo determinar que el 18 de septiembre, la empresa cerró su plataforma, defraudando a más de 1.000 personas, con un perjuicio económico que, al momento, supera los 200 millones de pesos”.

pdipuq
nuestrospodcast
Afiche Tercer Concurso de Cuentos

INVITAN A PARTICIPAR EN EL TERCER CONCURSO DE CUENTOS PARA ESTUDIANTES SECUNDARIOS

INE 336
Noticias
Destacadas
PARRILLAS CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
BANNER TARAGUI GIF
Afiche Tercer Concurso de Cuentos

INVITAN A PARTICIPAR EN EL TERCER CONCURSO DE CUENTOS PARA ESTUDIANTES SECUNDARIOS

PARRILLAS CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
casino gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
WhatsApp Image 2025-09-26 at 3

CELEBRACIÓN DEL JUBILEO DE LA FAMILIA SE ABORDÓ EN EL PROGRAMA, Y TÚ ¿QUÉ OPINAS?

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
srjpasecultural

JÓVENES EN REINSERCIÓN ACTIVARON "PASE CULTURAL"

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250