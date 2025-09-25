MES DEL ALZHEIMER: ENFERMERA PILAR ÁGUILA DERRIBA MITOS Y ENTREGA CLAVES DE PREVENCIÓN EN POLAR COMUNICACIONES

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la enfermera del Centro Quemanta, Pilar Águila, conversó con la comunidad en el marco del Mes del Alzheimer, con especial foco en el Día Mundial de la enfermedad que se conmemoró el 21 de septiembre de 2025.

Durante la entrevista, Águila recalcó la importancia de derribar mitos en torno a las demencias, recordando que la demencia no es parte normal del envejecimiento y que existen factores que ayudan a reducir el riesgo, como la actividad física, una alimentación saludable y el control de la presión arterial, glicemia y colesterol.

Asimismo, enfatizó que si bien actualmente no hay cura, sí apoyos que mejoran la calidad de vida de personas cuidadoras y quienes viven con demencia. Por ello, insistió en la relevancia de la consulta oportuna, ya que consultar a tiempo facilita diagnóstico, tratamiento y acompañamiento adecuados.

Finalmente, desde el Servicio de Salud Magallanes, del cual forma parte el Centro Quemanta, se reafirmó el compromiso de impulsar una red que cuida, informa e incluye, fortaleciendo el acompañamiento y la educación en torno a estas enfermedades que afectan a un número creciente de familias en la región y el país.





