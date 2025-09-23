"ESTAMOS INVIRTIENDO CERCA DE 100 MILLONES POR CADA VIVIENDA”: CONSEJERA ROXANA GALLARDO CUESTIONA ALTOS COSTOS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN MAGALLANES

Esta mañana, en conversación con el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la consejera regional Roxana Gallardo Concha se refirió a importantes avances y desafíos en materia de salud y vivienda para la comunidad.

En primer lugar, destacó la aprobación por parte del Consejo Regional de la reposición del Centro Comunitario de Salud Familiar (Cecosf) de Río Seco, que beneficiará a más de mil 600 personas. La construcción alcanzará los 438 metros cuadrados y estará acorde a los estándares actuales para la atención primaria de salud.

En cuanto a vivienda, Gallardo realizó un llamado a revisar los costos y estándares de construcción, señalando que “estamos invirtiendo cerca de 100 millones por cada vivienda”, y que con recursos estatales “con 90 millones de pesos aproximadamente se pretende construir viviendas de 53 mts cuadrados que no tienen patio y adosadas a otra vivienda, tú dices ¿cómo esto va a valer 90 millones?, los precios siempre van a ser más caros para el Estado”. En esa línea, enfatizó que “los subsidios debieran aumentar para la región” y advirtió que “si el Estado quiere construir viviendas más precarias que no ocupen recursos del gobierno regional, que lo hagan con recursos propios”.

La consejera cuestionó además que “el Minvu debiera mantener los estándares de vivienda de estos últimos años que tanto esfuerzo nos costó lograr como Consejo Regional”, criticando que en los últimos períodos “no se ha respetado, nos han cambiado las reglas de juego, se achicaron las viviendas, se adosaron, con menos recursos”.

Respecto al convenio de programación Gore–Serviu, explicó que “nos están pidiendo una extensión hasta el 2030, el problema está en que se cambian las reglas del juego y se ponen nuevas normas que no han sido visadas por el ministerio, se nos cambia la tipología de vivienda, se le cambian las reglas del juego a las familias”.

En ese contexto, la autoridad también expresó reparos frente a nuevas exigencias para postular a viviendas, calificando como discriminatoria la ordenanza que obliga a las madres solteras a acreditar su condición. “Ha habido abuso, siempre existe por lo menos en cada grupo de vivienda un 3 o 4% de personas que abusan del sistema y que ocultan a la pareja o intentan postular solo el padre con los hijos o la madre con los hijos, eso ya no se puede hacer”, indicó. No obstante, subrayó que en algunos casos estas situaciones se han logrado regularizar.

​





