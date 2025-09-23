Punta Arenas,
23 de septiembre de 2025

15 AÑOS DE CÁRCEL PARA MUJER PARAGUAYA POR DAR MUERTE A SU BEBÉ RECIÉN NACIDO EN PUNTA ARENAS

​Se trata de Marisa Bogado Vargas, quien enfrentó un juicio por el delito de parricidio en calidad de autora producto de hechos que ocurrieron en octubre del año pasado, cuando ella dio a luz a su bebé en el Hospital Clínico de Magallanes.

detenida

La jornada de este lunes, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas dictó una sentencia de 15 años y un día de cárcel contra una mujer paraguaya por matar a su hijo recién nacido.

Se trata de Marisa Bogado Vargas, quien enfrentó un juicio por el delito de parricidio en calidad de autora producto de hechos que ocurrieron en octubre del año pasado, cuando ella dio a luz a su bebé en el Hospital Clínico de Magallanes.

Según los antecedentes, tras dar a luz y ser trasladada a su domicilio, la mujer afligió al recién nacido.

Fue la familia de la acusada -ahora condenada- quien denunció los hechos, por no saber dónde se encontraba el menor. Por ello, personal de la Policía de Investigaciones -en esa ocasión- realizó el allanamiento al interior del domicilio, en calle Paraguaya de la ciudad de Punta Arenas.

Durante el tiempo en que se desarrolló la investigación, la mujer estuvo en prisión preventiva.

Fuente: biobiochile.cl



cjs

TOP DE PUNTA ARENAS CONDENA A 5 AÑOS Y UN DÍA DE INTERNACIÓN EN RÉGIMEN SEMICERRADO A MENOR DE EDAD POR HOMICIDIO EN PUERTO NATALES

