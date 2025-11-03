Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ LOGO 336X336
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

3 de noviembre de 2025

SERNAMEG MAGALLANES Y BANCOESTADO MICROEMPRESAS INVITAN A POSTULAR AL PREMIO MUJER EMPRENDEDORA MAGALLÁNICA 2025

​La convocatoria efectuada en el marco del Día Internacional del Emprendimiento está abierta hasta el 09 de noviembre. La distinción considera tres categorías: Innovación y Tecnología, Emprendimiento Joven, y Trayectoria Emprendedora.

Afiche Mujer Emprendedora

​El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) Magallanes, junto a BancoEstado Microempresas, invita a postular a la quinta versión del Reconocimiento Mujer Emprendedora Magallánica 2025, iniciativa que visibiliza y premia el aporte de las emprendedoras al desarrollo económico y social de la región. Las postulaciones están abiertas desde el 22 de octubre hasta el 09 de noviembre, y concluyen con una ceremonia de reconocimiento que se realizará el viernes 28 de noviembre.

 
La distinción busca visibilizar y valorar el trabajo de las emprendedoras magallánicas, que dinamizan la economía regional y generan empleo. Este año, la convocatoria contempla tres categorías: Mujer Innovación y Tecnología, Mujer Emprendimiento Joven (18 a 29 años), y Mujer y Trayectoria Emprendedora. Podrán postular mayores de 18 años -chilenas o con residencia definitiva- con iniciación de actividades en el Servicio de Impuestos Internos, cuyos negocios se desarrollen en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena.

 
“Queremos reconocer a las mujeres que mueven la economía con su esfuerzo cotidiano. Muchas son jefas de hogar que han levantado sus negocios, generan empleo y aportan valor a nuestra región. Además, sabemos que la autonomía económica también contribuye como factor protector en la prevención de la violencia contra las mujeres, por lo tanto, apoyarlas para que crezcan y se consoliden también es promover vidas libres de violencia”, declaró la directora regional del SernamEG en Magallanes, Pamela Leiva Burgos.

 
El reconocimiento se efectúa en el marco del Día Internacional de la Mujer Emprendedora (19 de noviembre), fecha que busca visibilizar el rol de las mujeres en la economía y promover su empoderamiento a nivel global desde 2014. A nivel regional y nacional, distintos estudios subrayan que las mujeres enfrentan mayores dificultades para acceder a capital de trabajo y a inversión para crecer, lo que limita su escalamiento y competitividad.

 
“Reducir estas brechas, junto con impulsar la formalización, digitalización y la participación en mercados más amplios de sus emprendimientos, es esencial para que más negocios liderados por mujeres se consoliden”, destacó Moisés Medel Flores, subgerente regional de BancoEstado Microempresas.

 
Postulaciones

 
Las postulaciones están disponibles a través del formulario online https://forms.gle/7HjKVPfbhYPUAejB6 desde el 22 de octubre al domingo 09 de noviembre de 2025 a las 23.59 horas. El período de selección se efectuará entre el 10 al 21 de noviembre de 2025, y la premiación se llevará a cabo el próximo 28 de noviembre en dependencias del INACh.





core0311

UNA PERRA EXPERTA EN RESCATE, BOMBEROS DE NATALES Y DEPORTISTAS MAGALLÁNICOS INTERNACIONALES: ASÍ FUERON LAS VOTACIONES DEL ÚLTIMO CONSEJO REGIONAL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MIGRACIÓN Y DERECHOS HUMANOS MARCARON EL DEBATE PRESIDENCIAL DE ARCHI

Leer Más

​La agenda de seguridad y la violencia estudiantil también fueron temas claves del foro, realizado en la Casa Central de la Universidad Católica este martes.

​La agenda de seguridad y la violencia estudiantil también fueron temas claves del foro, realizado en la Casa Central de la Universidad Católica este martes.

debatoarchi
nuestrospodcast
becacomputadores

MINISTERIO DE EDUCACIÓN ENTREGÓ COMPUTADORES A ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
debatoarchi

MIGRACIÓN Y DERECHOS HUMANOS MARCARON EL DEBATE PRESIDENCIAL DE ARCHI

crosur jardin 250PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
image00008
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
SANCHEZ LOGO 336X336
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
testigosdejehovapuq

TESTIGOS DE JEHOVÁ INVITAN A LA COMUNIDAD A SU CONVENCIÓN ANUAL

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ LOGO 336X336
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
Sin título

SEGURIDAD PÚBLICA REPORTA ALTO NÚMERO DE INCIDENTES DURANTE FIN DE SEMANA LARGO

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile