22 de octubre de 2025

AGRICULTORA MAGALLÁNICA LLEVA EL SABOR DEL CALAFATE A LA EXPOMUNDORURAL EN SANTIAGO

​Desde este jueves 23 y hasta el domingo 26 de octubre, el Parque Estadio Nacional abre sus puertas a la gran fiesta del campo chileno organizada por INDAP.

PATRICIA
Cuando Patricia Delgada habla del calafate, no lo hace solo como una fruta. Habla del color del viento, de la memoria de su abuela y del orgullo de representar a Magallanes en la feria más importante de la agricultura familiar campesina del país. "Es un gran orgullo para mí representar a mi región. Soy nacida en Magallanes; mi familia siempre ha estado ligada a la tierra y, en las raíces, somos migrantes chilotes", dice con una sonrisa que mezcla emoción y determinación.
  
Desde este jueves 23 y hasta el domingo 26 de octubre, el Parque Estadio Nacional de Santiago será escenario de la ExpoMundoRural 2025, organizada por INDAP. Más de 130 expositores de todo Chile darán vida a una verdadera fiesta del campo en la ciudad. Y entre ellos, estará Patricia, con sus mermeladas de calafate, ruibarbo y frutilla, elaboradas artesanalmente en Punta Arenas.  

Para Patricia, producir en Magallanes es un desafío y un orgullo. "A pesar del clima, tenemos frutos nobles. Siempre intento comunicar que el calafate tiene más propiedades que el maqui. Como dirigenta, creo que debemos prepararnos como comunidad, porque contra viento y nieve tenemos el deber de llevar más producción a la mesa del magallánico".  
Este año, solo tres regiones del país tienen un solo representante en la ExpoMundoRural, y una de ellas es Magallanes.

"No es fácil llegar hasta Santiago. Los traslados son caros y siempre existe la incertidumbre de si los productos llegarán bien. Ojalá más empresas apoyen el transporte. La única forma de que podamos llegar con más productores al resto del país es con colaboración, y esta vez fue posible gracias al apoyo del INDAP".
  
También pide más apoyo para los productores procesadores. "Imagina picar 400 o 600 kilos de ruibarbo a mano. Falta maquinaria y eso limita", cuenta. 
 
El director regional de INDAP, Gabriel Zegers Müller, destacó que "la presencia de Patricia en la ExpoMundoRural demuestra cómo la agricultura familiar de Magallanes avanza con identidad, calidad y visión de futuro. Refleja a su vez los avances técnicos, técnologicos y sanitarios del rubro, que se ha visto fortalecido con el apoyo de instituciones como el INDAP, FIA e INIA productoras de Magallanes están aplicando prácticas cada vez más sostenibles, fortaleciendo los circuitos cortos, que conectan directamente al campo con el consumidor. Esta participación es también una oportunidad para mostrar al resto del país que en el extremo sur se está haciendo agricultura con profesionalismo, innovación y un profundo sentido territorial". 

Con su acento patagónico y frascos que huelen a viento y memoria, Patricia Delgada representa a todo un territorio. "Si algo nos enseña esta tierra —dice— es que con perseverancia todo florece, incluso en el viento más frío", asegura.  


Noticias
Relacionadas
GOBIERNO REGIONAL CELEBRA DÍA DE LA REGIÓN CON DISTINCIÓN A CIUDADANO ILUSTRE GERMÁN GENSKOWSKI Y VOTACIÓN POR EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA WILLIAMS

​El reconocimiento de Ciudadano Ilustre fue otorgado por el Consejo de Ciudadanos Ilustres de Magallanes y de la Antártica Chilena.

​El reconocimiento de Ciudadano Ilustre fue otorgado por el Consejo de Ciudadanos Ilustres de Magallanes y de la Antártica Chilena.

Noticias
Destacadas
Presentación SIM Multipostulador 02

LA JUNJI Y SLEP LANZAN CAMPAÑA DE POSTULACIONES 2026 A JARDINES INFANTILES DE MAGALLANES CON NUEVO SISTEMA DE INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA

kitsemergenciamagallanes

DELEGADO PRESIDENCIAL Y SEREMI DE ENERGÍA DE MAGALLANES ENTREGAN KITS DE EMERGENCIA ENERGÉTICA "SIEMPRE LISTOS" A MUNICIPIO DE LAGUNA BLANCA

