13 de octubre de 2025
TOP DE PUNTA ARENAS CONDENA A PRESIDIO PERPETUO CALIFICADO A AUTOR DE ROBO CON HOMICIDIO POR ORIENTACIÓN SEXUAL DE LA VÍCTIMA
El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas condenó hoy –lunes 13 de octubre– a Jesús David Londoño Astaiza a la pena de presidio perpetuo calificado, en calidad de autor del delito consumado de robo con homicidio calificado (ensañamiento y premeditación conocida por orientación sexual de la víctima). Ilícito perpetrado en abril del año pasado, en la ciudad.
En fallo unánime (causa rol 117-2025), el tribunal –integrado por los jueces César Millanao Andaur (presidente), Guillermo Cádiz Vatcky (redactor) y Palmira Muñoz Leiva– aplicó, además, a Londoño Astaiza las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos y oficios públicos y derechos políticos por el tiempo de la vida del penado y la sujeción a la vigilancia de la autoridad por cinco años.
El tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que en horas de la madrugada del 20 de abril de 2024, el condenado Londoño Astaiza en forma premeditada, concertó una cita con la víctima para concurrir a locales nocturnos ubicados en calle Errázuriz de la ciudad de Punta Arenas para consumir bebidas alcohólicas.
En dicho contexto, y aparentando un interés sentimental, llevó a la víctima al motel ubicado en calle Armando Sanhueza N°1632. Lugar donde “(…) Londoño Astaiza, premunido de un arma cortopunzante, conociendo la orientación sexual de la víctima y motivada por esta, procede a darle muerte, agrediéndolo en reiteradas ocasiones, aumentando con ello su sufrimiento, propinándole al menos 40 puñaladas, diversos eritemas y escoriaciones múltiples, para posteriormente sustraerle una tarjeta de débito del Banco Chile, una chaqueta y un teléfono celular, saliendo del lugar con estas especies y dejando a la víctima desangrándose en la habitación”.
A consecuencia de la agresión, la víctima falleció debido a una anemia aguda provocada por múltiples heridas cortopunzantes, dos de ellas complicadas inferidas en la zona cervical.
