Punta Arenas,
2 de octubre de 2025

TOP DE PUNTA ARENAS DICTA VEREDICTO CONDENATORIO POR ROBO CON HOMICIDIO POR ORIENTACIÓN SEXUAL DE LA VÍCTIMA

​El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas dictó hoy –jueves 2 de octubre– veredicto condenatorio en contra de Jesús David Londoño Astaiza, en calidad de autor del delito consumado de robo con homicidio. Ilícito perpetrado en abril del año pasado, en la ciudad.

En fallo unánime (causa rol 117-2025), el tribunal –integrado por los jueces César Millanao Andaur (presidente), Guillermo Cádiz Vatcky (redactor) y Palmira Muñoz Leiva– tras la deliberación de rigor, dio por acreditado tanto la ocurrencia del delito como la participación culpable del acusado.


“Para arribar a la decisión antes expuesta, el tribunal ha tenido especialmente presente que la prueba rendida en el juicio –consistente en testimonial, documental, pericial y otros medios de convicción–, apreciada libremente, permitió, derribando la presunción de inocencia que lo amparaba, establecer, más allá de toda duda razonable, tanto la existencia del referido ilícito como la participación culpable que en este cupo al acusado, en calidad de autor, así como la concurrencia de las circunstancias agravantes invocadas por el ente persecutor, todas del artículo 12 del mismo código, esto es, la de su N°4 –aumentar deliberadamente el mal del delito causando otros males innecesarios para su ejecución–, de su N°5 –obrar con premeditación conocida– y de su N°21 –cometer el delito motivado por la orientación sexual de la víctima–, todo lo anterior, conforme los fundamentos que se precisarán en la sentencia definitiva que corresponde dictar (…), la que también se expondrán pormenorizadamente las razones por las que se desechó la solicitud de recalificación de los hechos, a un delito de homicidio simple seguido de un delito de hurto, efectuada por su defensa”, consigna el acta de deliberación.


“En cuanto a la eventual concurrencia de circunstancias modificatorias de responsabilidad penal ajenas al hecho punible, se difiere su pronunciamiento para el fallo que corresponde dictar”, añade.


La audiencia de comunicación de la sentencia -que será redactada por el juez Cádiz Vatcky- quedó programada para las 13:45 horas del próximo lunes 13 de octubre.


Según la acusación fiscal, en horas de la madrugada del 20 de abril de 2024: “(…) Jesús David Londoño Astaiza, premeditadamente, procedió a concertar una cita con la víctima, concurriendo hasta los locales nocturnos ubicados en calle Errázuriz de esta comuna, donde consumieron bebidas alcohólicas. Luego, aparentando un interés sentimental hacia la víctima, y dirigiéndose hasta el motel ubicado en calle Armando Sanhueza N°1632 comuna de Punta Arenas, el acusado premunido de un arma cortopunzante, conociendo la orientación sexual de la víctima y motivada por esta, procede a darle muerte”.


Para lograr su propósito, el condenado agredió a la víctima “en reiteradas ocasiones, aumentando con ello su sufrimiento, propinándole al menos 40 puñaladas, diversos eritemas y escoriaciones múltiples, para posteriormente sustraerle una tarjeta de débito del Banco Chile, una chaqueta y un teléfono celular, saliendo del lugar con estas especies y dejando a la víctima desangrándose en la habitación”, añade.


A consecuencia de la agresión, la víctima resultó con múltiples heridas cortopunzantes, una de ellas en la zona cervical complicada, que le ocasionó una anemia aguda y, posteriormente, la muerte, según el informe de autopsia.


PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL PARQUE RADA OBTIENE RS Y QUEDA A LA ESPERA DE SER VOTADO

​La iniciativa contempla una inversión superior a los $4.500 millones y transformará más de 5 hectáreas en un nuevo parque urbano para el sector norponiente de la ciudad.

CHILE RECORTARÁ METAS DE HIDRÓGENO VERDE ANTE EL ENFRIAMIENTO DEL MERCADO GLOBAL

EL PATRULLAJE CONSTANTE DE LA SECCIÓN CENTAURO DEJA 46 DETENIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE

MÁS CARABINEROS, LA MAYOR INVERSIÓN EN EL GES Y AUMENTO DE VIVIENDAS: EL DETALLE DEL PRESUPUESTO 2026

