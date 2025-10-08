OPERADORA DE TURISMO CONDENADA: DEBERÁ DEVOLVER $83 MILLONES TRAS FALLIDO VIAJE DE ESTUDIOS

Una operadora de turismo deberá devolver más de $83 millones a 37 apoderados del Colegio Británico, tras un fallido viaje de estudios a Europa que debió cancelarse en 2020 a causa de la pandemia del Covid-19.

El Segundo Juzgado de Policía Local de Punta Arenas, bajo la magistrada Patricia Espinoza Morales, dictó sentencia el pasado 10 de septiembre de 2025, dando la razón a los padres que, representados por el abogado Benjamín Sagredo Reyman, denunciaron incumplimiento y falta de reembolso por parte de la operadora Claudia Milicevic Fernández.

El tribunal determinó que la demandada no respetó las condiciones del servicio y actuó con negligencia, al no restituir los fondos pese a la suspensión del viaje por la emergencia sanitaria.

La sentencia ordena el reembolso total de $83.950.000 más una multa de 6 UTM, marcando un precedente en la defensa de los derechos de los consumidores.

