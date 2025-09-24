Punta Arenas,
24 de septiembre de 2025

PROFESIONALES DE SALUD INVITAN A JORNADA INFORMATIVA SOBRE DONACIÓN DE ÓRGANOS EN PUNTA ARENAS ESTE SÁBADO 27 DE SEPTIEMBRE EN MALL ESPACIO URBANO

Buenos días región.

En el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, participaron Jorge Castillo, enfermero de trasplante y procuramiento; Gustavo Almarcegui, referente del Servicio de Salud; y Rubén Avalos, esposo de una paciente trasplantada renal, para conversar sobre la importancia de la donación de órganos y convocar a la comunidad a una actividad informativa.

La cita será este sábado 27 de septiembre en el Mall Espacio Urbano Pionero, en Punta Arenas, entre las 15:00 y 20:00 horas, bajo el lema “La donación de órganos, un regalo que transforma vidas”. Durante la jornada, profesionales de la salud entregarán orientación y resolverán dudas de la ciudadanía, además de compartir testimonios que buscan generar conciencia en torno a este acto solidario que permite salvar y mejorar la vida de muchas personas.

Los organizadores destacaron que la actividad busca acercar información clara y confiable a las familias magallánicas, motivando a conversar sobre el tema y comprender el profundo impacto que tiene la decisión de donar.



guiasalimentarias

CON DIÁLOGO CIUDADANO MAGALLANES PARTICIPA EN PROCESO DE RENOVACIÓN DEL ÍCONO DE LAS GUÍAS ALIMENTARIAS PARA CHILE

TRAS AVALANCHA DE OBSERVACIONES, TOTALENERGIES PIDE SUSPENDER TRÁMITE AMBIENTAL DE MEGAPROYECTO DE HIDRÓGENO VERDE HASTA 2027

​La firma optó por no entregar la adenda y trabajar más en la obra, que está en Magallanes. Esgrimió una revisión técnica del diseño de la iniciativa de US$ 16 mil millones.

​La firma optó por no entregar la adenda y trabajar más en la obra, que está en Magallanes. Esgrimió una revisión técnica del diseño de la iniciativa de US$ 16 mil millones.

TOP DE PUNTA ARENAS DICTA VEREDICTO CONDENATORIO CONTRA IMPUTADO POR VIOLACIÓN EN TERRITORIO ANTÁRTICO CHILENO

SENADOR KARIM BIANCHI POR POSIBLE COLUSIÓN DE EMPRESAS DE CENTOLLAS "SE DEBE INVESTIGAR LA ARISTA DE FRAUDE AL FISCO PORQUE CUENTAN CON BENEFICIOS TRIBUTARIOS"

ORGANIZACIONES DE ÚLTIMA ESPERANZA RECIBEN APOYO DE SEGEGOB A TRAVÉS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO 2025

Balance Fiestas Patrias 2 (2)

MAGALLANES CELEBRÓ CON RESPONSABILIDAD: AUTORIDADES DESTACAN BAJO NÚMERO DE INCIDENTES EN BALANCE POST FIESTAS PATRIAS

¿ALERGIA O RESFRÍO? ASÍ PUEDES IDENTIFICAR LOS SÍNTOMAS Y CAUSAS CLAVES PARA EVITAR COMPLICACIONES

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile