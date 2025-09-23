Punta Arenas,
23 de septiembre de 2025

TOP DE PUNTA ARENAS DICTA VEREDICTO CONDENATORIO CONTRA IMPUTADO POR VIOLACIÓN EN TERRITORIO ANTÁRTICO CHILENO

​El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas dictó hoy -martes 23 de septiembre- veredicto condenatorio en contra de Jorge Gallardo Cerda, en calidad de autor del delito consumado de violación. Ilícito perpetrado en febrero de 2019, en las Islas Shetland del Sur, en la Antártica.

top

En la resolución, el tribunal -integrado por los jueces Guillermo Cádiz Vatcky (presidente) y César Millanao Andaur (redactor)- tras la deliberación de rigor, dio por acreditado tanto la ocurrencia del delito como la participación culpable de Gallardo Cerda.

Para arribar a la decisión de condena, el tribunal tuvo presente “que la prueba rendida en el juicio por el Ministerio Público -consistente, especialmente en testimonial, pericial, documental y otros medios de convicción-, apreciada libremente, permitió, derribando la presunción de inocencia que lo amparaba, establecer, más allá de toda duda razonable, tanto la existencia del referido ilícito como la participación culpable que en éste cupo al acusado, en calidad de autor, descartándose así las alegaciones de la defensa fundadas en la inexistencia o atipicidad de los hechos materia de la acusación”, sostiene el acta de deliberación.

“Por otra parte -prosigue- la misma prueba de cargo, apreciada bajo el estricto estándar probatorio establecido por el artículo 297 del Código Procesal Penal, no permitió, en cambio, estimar configurada la circunstancia agravante de responsabilidad penal invocada en la acusación, del artículo 12 N°12 del código punitivo; todo lo anterior, en la forma que se fundamentará y precisará en la sentencia definitiva que corresponde dictar, la cual se pronunciará además sobre  la eventual concurrencia de circunstancias modificatorias de responsabilidad penal ajenas al hecho punible que pudieren alegarse a continuación”.

La sentencia se leerá a las 13:45 horas del próximo viernes 3 de octubre.

Según el ente persecutor, a fines de febrero del 2019, la víctima se encontraba junto al imputado y otros dos científicos llevando a cabo una investigación en territorio antártico chileno, específicamente en la Península Byers, al extremo oeste de la Isla Livingston, en las Islas Shetland del Sur,

Víctima y victimario, que ya se conocían de una expedición previa, compartieron carpa en el campamento base y, en ese contexto, Gallardo Cerda se habría aprovechado de la soledad e inhóspito del lugar para perpetrar la violación.


"NADIE SE RÍE DE MÍ": CONDENAN A 7 AÑOS DE CÁRCEL A HOMBRE QUE APUÑALÓ A COMPAÑERO EN TALLER MECÁNICO DE PUNTA ARENAS

TRAS AVALANCHA DE OBSERVACIONES, TOTALENERGIES PIDE SUSPENDER TRÁMITE AMBIENTAL DE MEGAPROYECTO DE HIDRÓGENO VERDE HASTA 2027

Leer Más

​La firma optó por no entregar la adenda y trabajar más en la obra, que está en Magallanes. Esgrimió una revisión técnica del diseño de la iniciativa de US$ 16 mil millones.

​La firma optó por no entregar la adenda y trabajar más en la obra, que está en Magallanes. Esgrimió una revisión técnica del diseño de la iniciativa de US$ 16 mil millones.

top

capa-de-hielo-de-la-antartica-750x400

DESCUBREN 85 LAGOS OCULTOS BAJO LA ANTÁRTICA QUE AFECTAN AL MOVIMIENTO Y ESTABILIDAD DE LOS GLACIARES

Balance Fiestas Patrias 2 (2)

MAGALLANES CELEBRÓ CON RESPONSABILIDAD: AUTORIDADES DESTACAN BAJO NÚMERO DE INCIDENTES EN BALANCE POST FIESTAS PATRIAS

AUMENTO DEL SUELDO MÍNIMO EN CHILE: CONOCE FECHAS Y NUEVOS MONTOS PARA 2026

AUMENTO DEL SUELDO MÍNIMO EN CHILE: CONOCE FECHAS Y NUEVOS MONTOS PARA 2026

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

